А. Лукашенко: Настало время провести ревизию отношений Беларуси и Венесуэлы

Минск и Каракас подтвердили курс на развитие партнерства. Его основой станут взаимная поддержка в условиях внешнего давления и перезагрузка двусторонних проектов. Александр Лукашенко накануне принял спецпосланника Президента Венесуэлы Адана Чавеса Фриаса. Примечательно, что высокий гость - это старший брат Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы, с которым белорусский лидер всегда поддерживал тесные дружеские связи. Во времена правления команданте отношения Минска и Каракаса были динамичными как никогда. И сегодня страны нацелены вернуться к былому партнерству. Президент поставил задачу определить четкий план совместной работы и не затягивать с его реализацией!

