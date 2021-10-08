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А. Лукашенко: Настало время провести ревизию отношений Беларуси и Венесуэлы
Минск и Каракас подтвердили курс на развитие партнерства. Его основой станут взаимная поддержка в условиях внешнего давления и перезагрузка двусторонних проектов. Александр Лукашенко накануне принял спецпосланника Президента Венесуэлы Адана Чавеса Фриаса. Примечательно, что высокий гость - это старший брат Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы, с которым белорусский лидер всегда поддерживал тесные дружеские связи. Во времена правления команданте отношения Минска и Каракаса были динамичными как никогда. И сегодня страны нацелены вернуться к былому партнерству. Президент поставил задачу определить четкий план совместной работы и не затягивать с его реализацией!
Беларусь и Венесуэла - давние стратегические партнеры
Наши страны сообща запускали сборочные производства по выпуску техники, стройматериалов. Белорусские строители возводили жилье для венесуэльцев. Был, кстати, наш аграрный опыт и технологии. Сегодня многие проекты подлежат пересмотру и возрождению - таков итог встречи на высшем уровне. Для ревизии действующих и планирования новых совместных проектов в Венесуэле ждут белорусскую делегацию уже до конца этого года.
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