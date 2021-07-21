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А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair
Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией,если да, то кто за ней стоит. А также разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом.
Сообщения о том, что якобы наша страна принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а весь инцидент - заранее спланированной провокацией. Уж слишком молниеносно последовала реакция коллективного Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.
Президент Беларуси о своем отношении к посредничеству
В интервью Александр Лукашенко в том числеответил на упреки Запада о якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Их введение не было неожиданным, меры противодействия продумывались заранее. За первое полугодие прирост ВВП в Беларуси составил примерно 3,5 %. И это больше, чем планировали.Что касается диалога с ЕС,здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован.
Интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia
Это фрагменты интервью Александра Лукашенкотелеканалу Sky News Arabia. Телеверсию смотрите сегодня в
21:30
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