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А. Лукашенко: парламент сформирован, но предстоит большая работа

Итак, парламент сформирован, но впереди еще большая работа.

Как ее организовать, Александр Лукашенко отдельно обсудил на встрече с Натальей Кочановой, Валерием Мицкевичем и Владимиром Андрейченко - экс-председателем Палаты представителей. Белорусский лидер попросил помочь запустить рабочий процесс, поделиться опытом с теми, кто занимает депутатское кресло впервые, и настроить всех парламентариев на результативную деятельность в интересах людей, которые и поддержали их в избирательной гонке.

Первое заседание депутатов 7 созыва состоится 6 декабря

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Также предстоит выбрать председателя Палаты представителей, с кандидатурой определятся путем тайного голосования. Первые решения 7 созыв будет принимать уже завтра на первом заседании.

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