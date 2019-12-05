А. Лукашенко: парламент сформирован, но предстоит большая работа

Итак, парламент сформирован, но впереди еще большая работа.



Как ее организовать, Александр Лукашенко отдельно обсудил на встрече с Натальей Кочановой, Валерием Мицкевичем и Владимиром Андрейченко - экс-председателем Палаты представителей. Белорусский лидер попросил помочь запустить рабочий процесс, поделиться опытом с теми, кто занимает депутатское кресло впервые, и настроить всех парламентариев на результативную деятельность в интересах людей, которые и поддержали их в избирательной гонке.



