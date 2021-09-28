А. Лукашенко: Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности, преемственность социальной политики и перераспределение полномочий Президента, парламента и правительства - это лишь некоторые принципы проекта обновленной Конституции. Сегодня его представили Президенту.

Документ стал итогом работы Конституционной комиссии. Ее создали весной, и на протяжении полугода около сорока человек занимались разработкой предложений по изменениям в Основной закон. За плечами соавторов анализ мирового опыта государственного строительства и изучение тенденций развития конституционного законодательства. Проделана большая работа, и основная ее цель достигнута, отметил Александр Лукашенко. Вариант проекта нового Основного закона страны готов!

Референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 г.

Остается ряд спорных моментов, подчеркнул Президент. Именно к ним сегодня приковано внимание участников совещания. Также отдельные предложения наверняка поступят в ходе всенародного обсуждения, их также не оставят неучтенными. Окончательное решение, каким быть новому Основному закону страны, примет народ: референдум состоится не позднее февраля будущего года. Вся проделанная и предстоящая работа должна стать основой для консолидации общества и заложить правовой фундамент для развития страны на перспективу, уверен Александр Лукашенко.

Президент: Конституцию создают для белорусского народа

Новая Конституция должна служить белорусскому народу. Для этого совершенствуют Основной закон страны, акцентировал Президент. Всех, кто принимает участие в разработке документа, Александр Лукашенко призвал подумать о своих детях: им жить по новым законам. Они должны учесть и уроки минувшего года, когда оппоненты власти пытались внести раздрай в общество и разрушить его устои. В этой части Конституция должна прописать полномочия и функции органов власти. В целом предложено изменить 53 статьи Конституции, добавить 14 новых и 3 исключить. Обновленный Основной закон сохраняет президентскую форму правления (но при этом уточняет полномочия главы государства, правительства и парламента) и устанавливает конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Сомнению не подлежит еще целый ряд предложений.

Снять спорные вопросы в проекте Конституции поручено в течение месяца