А. Лукашенко: По афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ

Беларусь не останется в стороне от афганского вопроса. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана.

А. Лукашенко: Беларусь не останется в стороне от афганского вопроса

Президент отметил, Минск готов работать по вопросам Центральной Азии, опираясь на крепкие и доверительные отношения с Москвой и Нур-Султаном. По афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. Тем более что один из членов организации - Таджикистан - граничит с Афганистаном и также столкнулся с проблемой беженцев из пока еще исламской республики.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" сегодня объявило состав правительства, тем самым окончательно взяв власть в свои руки. Пару недель назад организация заявила о создании Исламского эмирата. Захватили талибы и провинцию Панджшер (последний оплот сопротивления). Однако спокойствия ждать не стоит: вспыхивают протесты и локальные бои. Все это говорит о том, что Афганистан все еще остается пороховой бочкой Центральной Азии.

Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество

Помочь региону найти спокойствие может саммит ОДКБ 16 сентября в Душанбе. О нем, кстати, Президент и Карим Масимов тоже сегодня говорили. Затронули в беседе и тему сотрудничества спецслужб Беларуси и Казахстана в рамках Евразийского экономического пространства.