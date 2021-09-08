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А. Лукашенко: По афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ
Беларусь не останется в стороне от афганского вопроса. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана.
А. Лукашенко: Беларусь не останется в стороне от афганского вопроса
Президент отметил, Минск готов работать по вопросам Центральной Азии, опираясь на крепкие и доверительные отношения с Москвой и Нур-Султаном. По афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. Тем более что один из членов организации - Таджикистан - граничит с Афганистаном и также столкнулся с проблемой беженцев из пока еще исламской республики.
Ситуация в Афганистане
Движение "Талибан" сегодня объявило состав правительства, тем самым окончательно взяв власть в свои руки. Пару недель назад организация заявила о создании Исламского эмирата. Захватили талибы и провинцию Панджшер (последний оплот сопротивления). Однако спокойствия ждать не стоит: вспыхивают протесты и локальные бои. Все это говорит о том, что Афганистан все еще остается пороховой бочкой Центральной Азии.
Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество
Помочь региону найти спокойствие может саммит ОДКБ 16 сентября в Душанбе. О нем, кстати, Президент и Карим Масимов тоже сегодня говорили. Затронули в беседе и тему сотрудничества спецслужб Беларуси и Казахстана в рамках Евразийского экономического пространства.
Беларусь и Казахстан - давние партнеры и союзники. Помимо Евразийского экономического союза и ОДКБ страны имеют отношение к Шанхайской организации сотрудничества. Саммит также пройдет 16-17 сентября в Душанбе.
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