А. Лукашенко подписал поправки в законы по вопросам защиты Конституции и суверенитета

В настоящее время практически все государства идут по пути оперативной корректировки законодательства для того, чтобы социальная конфликтность, возникшая во всем мире, не накрыла все человечество плитой, из-под которой никто и никогда не выберется. С учетом высокой общественной значимости тех мер, которые предпринимает государство в нынешний период для обеспечения общественной безопасности, законодатель посчитал необходимым более разъяснено, детально дать те нормы, которые касаются основания для введения чрезвычайного положения, ограничительных мер в условиях особого правового режима. Не должно быть никаких неясных двояких толкований.

Владимир Арчаков, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси