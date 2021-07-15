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А. Лукашенко подписал поправки в законы по вопросам защиты Конституции и суверенитета
Поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя утвердил сегодня наш Президент. Документом предусматривается внесение изменений в законы «О Вооруженных Силах», «О чрезвычайном и военном положениях», а также имплементация норм Декрета «О защите суверенитета и конституционного строя".
Согласно Конституции и данному документу, основанием для его введения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Также конкретизированы некоторые формулировки. Например, ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения. Сейчас же к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, которые сопровождаются насильственными действиями, создают непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Новым законом также уточняется перечень возможных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в прошлом году.
В настоящее время практически все государства идут по пути оперативной корректировки законодательства для того, чтобы социальная конфликтность, возникшая во всем мире, не накрыла все человечество плитой, из-под которой никто и никогда не выберется. С учетом высокой общественной значимости тех мер, которые предпринимает государство в нынешний период для обеспечения общественной безопасности, законодатель посчитал необходимым более разъяснено, детально дать те нормы, которые касаются основания для введения чрезвычайного положения, ограничительных мер в условиях особого правового режима. Не должно быть никаких неясных двояких толкований.
Наряду с этим в законы "О чрезвычайном и военном положениях" имплементируются нормы Декрета Президента № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Для чего и чем вызваны изменения? И что именно меняется в законодательстве?Разъяснения в эфире "Панорамы" даст заместитель госсекретаря Совбеза Владимир Арчаков.
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