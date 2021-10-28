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А. Лукашенко подтвердил дату проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства

4 ноября пройдет заседание Высшего госсовета Беларуси и России.

Дату подтвердил Президент Александр Лукашенко, принимая сегодня во Дворце Независимости генерального прокурора России Игоря Краснова. Белорусский лидер отметил - все спекуляции о переносе даты подписи союзных программ не более чем вбросы со стороны так называемых независимых медиа.

Напряженной остается ситуация в том числе из-за миграционного кризиса, отметил Президент. Под предлогом борьбы с нелегалами польские власти двигают свои танки к белорусской границе. Ответная реакция Союзного государства будет жесткой и справедливой. В целом же мы контролируем обстановку на западных рубежах Беларуси.

Дестабилизировать обстановку в Беларуси и России пытаются извне

При этом Минск еще раз подчеркивает - все новости о якобы очередной ссоре двух союзников - лишь фейки. Более того, Александр Лукашенко попросил российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. Это важный и болезненный вопрос для всех стран бывшего Советского Союза.

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