А. Лукашенко подтвердил дату проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства

4 ноября пройдет заседание Высшего госсовета Беларуси и России.

Дату подтвердил Президент Александр Лукашенко, принимая сегодня во Дворце Независимости генерального прокурора России Игоря Краснова. Белорусский лидер отметил - все спекуляции о переносе даты подписи союзных программ не более чем вбросы со стороны так называемых независимых медиа.

Напряженной остается ситуация в том числе из-за миграционного кризиса, отметил Президент. Под предлогом борьбы с нелегалами польские власти двигают свои танки к белорусской границе. Ответная реакция Союзного государства будет жесткой и справедливой. В целом же мы контролируем обстановку на западных рубежах Беларуси.



Дестабилизировать обстановку в Беларуси и России пытаются извне