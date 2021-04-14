А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

Большой переговорный марафон прошел в Баку. К встрече лидеров Беларуси и Азербайджана было приковано особое внимание. Не только из-за того, что партнерство между странами обширное, но в том числе и потому, что переговоры были в очном формате. А это редкость в наше непростое время коронавирусных ограничений. Но помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия. Это подчеркнул Александр Лукашенко.

Минск и Баку договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Договорились углубить контакты в нефтяной сфере. Подписаны документы, которые позволят теснее работать не только в ней, но также в энергетике, АПК и туризме. Кроме того, Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение для Азербайджана и Армении, и в первую очередь для жителей обеих стран.

За встречей на высшем уровне следила Илона Красутская. Главное - в ее репортаже из Баку.

Это утро для участников белорусско-азербайджанских переговоров началось с кофе и экспресс-теста на коронавирус.С этим здесь все очень строго. Азербайджан, люди в масках. Из-за пандемии особый карантинный режим в стране продлен до начала лета.

Границы закрыты. Учеба на дистанционке. А за маску на подбородке на улице могут оштрафовать. Но даже несмотря на все предпринимаемые меры, день на день не приходится: бывает, фиксируют две, а то и три тысячи случаев заражения COVID-19.

Прежде чем попасть в резиденцию президента Азербайджана - тест на COVID-19

Пятнадцать минут - и отрицательный тест на коронавирус для всей белорусской делегации стал пропуском на встречу лидеров Беларуси и Азербайджана.Сразу предугадаем любопытство: сдавали ли тесты сами президенты, не сообщалось. Учитывая все ограничения, по нынешним меркам в Баку состав белорусской делегации солидный. Министерский пул охватывает все сферы нашего сотрудничества: строительство, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и военно-промышленный комплекс. Было заметно,что по очным встречам с коллегами очень соскучились, потому даже жалкобыло прерывать на интервью.

Встреча президентов Беларуси и Азербайджана в резиденции "Загульба"

Из-за ковидных ограничений церемонию встречи президентов дажеязык не повернется назвать официальной.Раньше во время любого визита была и рота почетного караула, и рукопожатия, и приветствия делегаций.Так что может показаться:встречают скромно. Хотя главы государств столько лет знакомы, что церемониалдля них- чистая формальность. Лидеры еще накануне это дали понять, когда встретились без галстуков.

Наконец президенты сравняли счет - 5:5. Ильхам Алиев бывал в Минске пять раз, Александр Лукашенко с визитом в Баку тоже в пятый раз. С тех пор, когда белорусский лидер приезжал сюда в 2016 году,многое изменилось. Город готовится принять отложенные из-за пандемии матчи Евро-2020, полным ходом идет подготовка к "Формуле-1".

Действовать столь же молниеносно на двустороннем треке вынуждают новые реалии. Именно поэтому политики решили подать всем пример - встретились офлайн. Александр Лукашенко вообще первый, когоздесь из зарубежных лидеров принимают за год. В двусторонней торговле в прошлом году одеяло на себя перетянул Азербайджан. Импорт вырос в 14 раз за счет поставок нефти.

В прошлом году Беларуси пришлось искать новые транзитные коридоры. Компания SOCAR совместно с концерном "Белнефтехим" отработала логистику в короткие сроки. Общий объем поставленного топлива составил 800 тыс. тонн. В этом году Баку готов отправить в Беларусь до 1 млн тонн нефти. В узком формате лидеры общались лишь в присутствии министров иностранных дел, а чуть позже к ним присоединились все участники делегаций. Как это часто бывает, такие мероприятия проходят без журналистов. Вот и сегодня прессу попросили.

Президенты Беларуси и Азербайджана сделали совместное заявление для СМИ



Репортеры знали, что президенты сделают совместное заявление, в котором поделятся деталями переговоров. Так и получилось. Но сначала в их присутствии министры завизировали двусторонние соглашения. Дистанцию соблюли абсолютно все, но партнерство нас все равно сближает.Теперь плотнее будем сотрудничать по линии сельского хозяйства, энергетики и туризма.



На правах хозяина встречи Ильхам Алиев возьмет слово первым. Скажет про то, что наши отношения проверены временем, носили и будут носить стратегический характер. А еще про диверсификацию товарооборота не только за счет поставок сырой нефти на белорусские НПЗ. Азербайджану нужны наши технологии. Да и работы на территориях, затронутых карабахским конфликтом, непочатый край.

Надеемся, что Беларусь сыграет большую роль в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев

В преддверии встречи лидеров телеграм-каналы упражнялись в фантазиях насчет повестки встречи, нагнетали по поводу Карабаха. Подоплека ясна. Но Беларусь никогда не выбирала, с кем ей дружить -с Арменией или Азербайджаном. Кровавая страница в истории закончена, это самое главное. Президент не мог не отреагировать. В этом конфликте Александр Лукашенко всегда был за людей, за народы обеих стран. "Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении - с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет".



Глава государства отметил, что его позицию знают и в Азербайджане, и в Армении. "Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Более 1 млн человек в Азербайджане вакцинировались от COVID-19

В Азербайджане, как и в Беларуси,полным ходом идет вакцинацияот COVID-19. Прививку здесь делают пока только китайской вакциной. Но вскоре ждут и партию российской "Спутник V", которую мы по технологии производим у себя в промышленных масштабах. Часть препарата, как сегодня стало известно, будем поставлять в Азербайджан.

Учитывая, как больно пандемия ударила по всем сферам экономики, нужны во всех смыслах стоящие предложения для общего роста. Большие ожидания в этом плане от промкооперации. Это и новые предприятия, и развитие уже хорошо знакомого завода в Гяндже. В этом году там соберут 1200 тракторов и другую технику. Следующий этап- выход на турецкий рынок.



Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиевапосетить Беларусь





В Азербайджане очень любят белорусское, особенно молочные, мясные деликатесы. Экспорт нашей сельхозпродукции в прошлом году превысил 30 млн долларов. Растет сеть фирменных магазинов в Баку. Министр сельского хозяйства рассказал о следующих планах.