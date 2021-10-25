А. Лукашенко поздравил по телефону Ш. Мирзиеева с убедительной победой на президентских выборах

Президент Беларуси провел телефонные переговоры с коллегой из Узбекистана. Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на президентских выборах и пожелал успехов в реализации намеченных планов. Главы государств обсудили тематику двусторонних отношений, отметив их высокий уровень и динамичное развитие. Вместе с тем Минск и Ташкент имеют хорошие перспективы для еще большего углубления сотрудничества в различных сферах.



Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства.

Александр Лукашенко также пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья, неиссякаемый энергии и выразил надежду, что в скором времени у лидеров будет возможность обсудить отношения Беларуси и Узбекистана в ходе личной встречи.