А. Лукашенко поздравил президента Молдовы с Днем независимости

Молдова сегодня отмечает День независимости. С праздником президента страны поздравил глава белорусского государства. За 30 лет суверенитета Молдова преодолела непростой путь становления и добилась заметных успехов в укреплении государственности, проведении социально-экономических преобразований, повышении уровня благосостояния своих граждан. Александр Лукашенко выразил надежду, что некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог.