А. Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с национальным праздником - Днем провозглашения КНР

Китай сегодня отмечает День провозглашения КНР. С национальным праздником Председателя республики Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси. "За 72 года Китай добился поистине великих достижений и в настоящее время выходит на качественно новый этап своего развития, - отметил Александр Лукашенко. Пекин предложил миру мудрые инициативы: "Пояс и путь", сообщества единой судьбы и единого здравоохранения человечества, тем самым доказав, что связывает жизнь и интересы своего народа с гармоничным развитием всех людей.