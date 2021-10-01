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А. Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с национальным праздником - Днем провозглашения КНР

Китай сегодня отмечает День провозглашения КНР. С национальным праздником Председателя республики Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси. "За 72 года Китай добился поистине великих достижений и в настоящее время выходит на качественно новый этап своего развития, - отметил Александр Лукашенко. Пекин предложил миру мудрые инициативы: "Пояс и путь", сообщества единой судьбы и единого здравоохранения человечества, тем самым доказав, что связывает жизнь и интересы своего народа с гармоничным развитием всех людей.

Минск и Пекин развивают сотрудничество не только на межгосударственном, но и на региональном уровне. Одна из совместных договоренностей - Год регионов Беларуси и Китая. В непростое время страны продолжают эффективное взаимодействие в борьбе с пандемией. Белорусский народ благодарен китайским друзьям за предоставление вакцины против COVID-19. А совместный уникальный индустриальный парк "Великий камень" постоянно прирастает новыми высокотехнологичными предприятиями и резидентами.

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