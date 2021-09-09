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А. Лукашенко прибыл в Москву

А. Лукашенко прибыл в Москву

Вечером в Кремле пройдут переговоры с Путиным по интеграционному пакету. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает корреспондент БелТА.

В Кремле сегодня во второй половине дня пройдут переговоры Президента Беларуси с российским коллегой Владимиром Путиным.


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