А. Лукашенко прибыл в Москву

Вечером в Кремле пройдут переговоры с Путиным по интеграционному пакету. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает корреспондент БелТА.

В Кремле сегодня во второй половине дня пройдут переговоры Президента Беларуси с российским коллегой Владимиром Путиным.





