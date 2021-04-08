А. Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь

Стимулом для развития отношений Беларуси и Индии стал бы визит премьер-министра Индии в нашу страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с послом Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси. Опытный дипломат, в разных должностях работала в Испании, Болгарии, Мексике, Великобритании. В нашей стране в качестве посла с марта 2018. И все это время активно содействовала продвижению диалога. Индия - влиятельный глобальный игрок и член нескольких крупных международных организаций - представляет интерес для нашей страны как надежный и перспективный экономический партнер. В свою очередь Беларусь позиционирует себя как сторона, гарантирующая всяческое содействие и поддержку в продвижении индийского присутствия в экономическом пространстве Европы и Азии. За почти 3 десятилетия дипотношений нам удалось сделать большой рывок. Конечно, на многих планах сказалась пандемия. Тем самым триггером, чтобы быстро вернуться к реализации намеченных проектов, должен стать обмен визитами на высшем уровне. Все подробности у Илоны Красутской.



Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую миссию



Точно так 3 года назад посол Индии в Беларуси давала интервью журналистам по случаю старта своей миссии. Казалось бы, во Дворце Независимости сегодня день ревизии двусторонних отношений. Но только Сангита Бахадур в этой должности дает финальные комментарии. Она завершает работу в нашей стране. Расставаться, конечно, всегда немного грустно. Но сожаление может быть только из-за того, что придется уехать. В плане работы исключительный позитив: удалось достичь многого.



Индия рассчитывает обменяться визитами с Беларусью на высшем уровне



Неизменный атрибут такого прощания - теплая встреча у Главы государства. Индийский посол активно содействовала продвижению диалога. Партнерство между Беларусью и Индией развивается планомерно, появляются новые проекты. Выстроен политический фундамент, нет разногласий в международной повестке. А хорошие заделы в экономике помогли без глобальных потерь пройти пандемийный период. Конечно, из-за коронавируса не все проекты удалось реализовать. Чтобы исправить эту ситуацию, стороны делают такую большую ставку на диалог на высшем уровне.



Товарооборот Беларуси и Индии в 2020 составил $575,7 млн



Александр Лукашенко трижды бывал в Дели - в 1997 году, 2007 и спустя 10 лет. А впервые 6 лет назад гимн Индии звучал в атриуме Дворца Независимости. Вывести сотрудничество на принципиально новый уровень было ключевой задачей для каждого визита. И как мы видим, хороший задел помог нам выстоять сложнейший 2020.



Товарооборот между странами превысил полмиллиарда долларов. И даже есть рост, пусть и небольшой, в нынешних условиях это настоящее достижение. Куда большие возможности сулит создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом.



Теперь на индийский рынок белорусские калийные удобрения будут поступать по цене $280 за тонну



Основа нашего экспорта в Индию - калийные удобрения, грузовики и продукция спецназначения. Буквально на днях Белорусская калийная компания подписала очередной контракт на поставки удобрений в Индию. Теперь продаем дороже - по 280 долларов за тонну.







Новые контракты БелАЗа с Индией

А у БелАЗа заказ на поставку 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн. Спрос на уголь высокий, нужна надежная техника для перевозки полезных ископаемых в непростых условиях. Как итог - в 2020 году БелАЗ поставил в Индию 77 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 тонн. Более половины собраны и уже эксплуатируются в угольных карьерах. И вот с начала этого года свежие договоренности.



Белорусско-индийское сотрудничество: от фармацевтики до поставок продукции машиностроения



В рамках инвестиционного сотрудничества в Беларуси реализуются три проекта с участием Индии в сфере фармацевтики. Это производство лекарств для лечения рака, туберкулеза, противоопухолевых препаратов. Прорабатываются возможности поставок белорусской спецтехники и оборудования.



Сотрудничество на международных площадках



Индия к тому же влиятельный глобальный игрок. Участник "Большой двадцатки", БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В последней Беларусь наблюдатель. В то время когда система глобальной безопасности трещит по швам, (в прошлом году мы это ощутили на себе и до сих пор продолжаем) новые форматы взаимодействия нужны как никогда. А в плане экономического взаимодействия и так все понятно. С каждым из участников организации у Беларуси хорошие отношения, дополнительные дивиденды приносят наши транзитные и промышленные возможности.



Индия рассчитывает обменяться визитами с Беларусью на высшем уровне

