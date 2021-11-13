ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

А. Лукашенко пригрозил ответными мерами - перекрытием транзита газа. Ситуацию прокомментировал В. Путин

Действия польских сил на восточных рубежах совсем не вяжутся с так любимыми Брюсселем "западными ценностями". Выталкивания, избиения, блокировка гуманитарной помощи, работы СМИ - все проявление холодной циничности Варшавы на этой неделе увидел весь мир. Но Западу все нипочем - там продолжают перекладывать ответственность на Беларусь. Ранее в ответ на беспочвенные обвинения Президент нашей страны пригрозил ответными мерами - в частности, перекрытием транзита газа. Прокомментировал ситуацию и Владимир Путин (видео).

Также российский президент заявил, что Минск и Берлин в ближайшем будущем готовы провести переговоры по миграционному кризису. Ведь беженцы, прежде всего, стремятся именно в Германию.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все