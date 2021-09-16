А. Лукашенко принимает участие в саммитах в Таджикистане

Сегодня - диалог лидеров в рамках военно-политического блока. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началась с протокольных мероприятий. У центрального входа Дворца Нации глав государств встречал министр иностранных дел Таджикистана, а в холле дворца их приветствовал Эмомали Рахмон. Переговорам предшествовала традиционная церемония фотографирования. Уже после этого лидеры государств и Генсек ОДКБ Станислав Зась отправились на переговоры в узком составе. С белорусской стороны в них также участвует министр иностранных дел Владимир Макей. Повестка заседания в узком составе включает всего один вопрос, но главам государств предстоит обсудить широкий спектр тем по проблемам международной и региональной безопасности, а также подвести итоги деятельности организации. С учетом ситуации в мире и по периметру границ объединения особую значимость приобретает именно формат реального общения.