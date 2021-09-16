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А. Лукашенко принимает участие в саммитах в Таджикистане
16 сентября в Душанбе день большой политики. Столица Таджикистана принимает саммиты Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Участвует в этих мероприятиях и белорусский Президент.
Сегодня - диалог лидеров в рамках военно-политического блока. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началась с протокольных мероприятий. У центрального входа Дворца Нации глав государств встречал министр иностранных дел Таджикистана, а в холле дворца их приветствовал Эмомали Рахмон. Переговорам предшествовала традиционная церемония фотографирования. Уже после этого лидеры государств и Генсек ОДКБ Станислав Зась отправились на переговоры в узком составе. С белорусской стороны в них также участвует министр иностранных дел Владимир Макей. Повестка заседания в узком составе включает всего один вопрос, но главам государств предстоит обсудить широкий спектр тем по проблемам международной и региональной безопасности, а также подвести итоги деятельности организации. С учетом ситуации в мире и по периметру границ объединения особую значимость приобретает именно формат реального общения.
Один из самых важных вопросов - ситуация в Афганистане. Идет эскалация напряженности в регионе. Александр Лукашенко на предыдущей встрече в онлайн-формате призвал выработать к саммиту в Душанбе общую позицию по Афганистану. Но тематика разговора лидеров куда шире. Слом системы международных отношений, рост активности и военного потенциала НАТО, миграционные проблемы - все это в зоне внимания и требует адекватной реакции объединения.
Планируется, что лидеры примут Декларацию Совета коллективной безопасности и подпишут несколько документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск и оснащения их вооружением.
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