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А. Лукашенко принял участие в саммите глав государств ОДКБ
"ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану". Об этом заявил Президент Беларуси на саммите глав государств организации. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции.
В центре внимания лидеров стран организации - ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия прошла под председательством Президента Таджикистана. Помимо лидеров стран ОДКБ, участие в саммите принял и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В своем выступлении Александр Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей, где уже несколько дней на нейтральной территории более 50 афганцев живут в нечеловеческих условиях.
А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану
Президент заверил: несмотря на то, что Беларусь не находится географически рядом и не граничит с Афганистаном, страна будет следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ. Это позицию сейчас и необходимо выработать.
ОДКБ реагирует на ситуацию в Афганистане
В Беларуси настороженно и внимательно наблюдают за происходящим в Афганистане. По мнению белорусского лидера, ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. Также Александр Лукашенко не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Эта тема заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности.
В ОДКБ внимательно отслеживают и развитие событий на таджикско-афганской границе. Главной целью организации сейчас остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В то же время уже началась подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.
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