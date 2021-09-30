А. Лукашенко: В приоритетном порядке будем выстраивать отношения с теми государствами, которые уважают наши суверенитет и независимость

О справедливости в сотрудничестве, уважении суверенитета и новых проектах. Таким сегодня получился разговор Президента с послами, которые только начинают свою миссию в нашей стране. Это представители девяти государств: Азербайджан, Армения, Индия, Индонезия, Ливан, Малайзия, Монголия, Тунис, ЮАР. Такая встреча - хороший повод объективно посмотреть на двусторонние отношения, оценить их качество и определить, куда двигаться дальше. Старт миссии дипломатов приходится на период важных преобразований в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь в приоритетном порядке готова выстраивать дружественные отношения с теми, кто действительно уважает наш суверенитет и независимость. Илона Красутская подробнее.

В Беларуси обновился дипломатический пул

В Минск прибыл новый пул дипломатов. Многие ранее работали в странах, где были жесткие ковидные ограничения. В этом плане у нас, конечно, будет проще. А это в нынешних реалиях уже немало. К своей работе они приступают в интересное время. Впереди у нашей страны серия перемен: новая Конституция, референдум. Все увидят своими глазами.

У церемонии много протокольных моментов: гимн, передача документов лично в руки главе государства и, конечно, как без фото на память. Колорита добавляют национальные костюмы. Представители Монголии и Индонезии заметно выделяются среди остальных дипломатов, которые предпочли классический дресс-код.













Конечно, внимание журналистов было приковано к представителям Азербайджана и Армении. Обычно во время церемонии все дипломаты выходят к Президенту в алфавитном порядке. Но сегодня не тот случай. Пока дипломатически страны «развели», обоим государствам предстоит нескорополительный процесс коммуникации. Все это прекрасно понимают.

Президент: В приоритетном порядке будем выстраивать отношения с теми государствами, которые уважают наши суверенитет и независимость

Непростой период и для нашей страны, которая отстаивает свой суверенитет, работает в условиях санкций и международного прессинга. Из нас делают главного монстра и зачинщика миграционного кризиса в Европе. А мы от своих слов не отказываемся. Открыты к сотрудничеству со всеми государствами, которые в этом заинтересованы. И есть еще одно обязательное условие - взаимное уважение.

Нам конфликты точно ни к чему, без того хватает проблем, мир охватила новая волна пандемии, вокруг жесткая конкуренция. Наоборот бы действовать сообща. Но очевидно, что такой формат подходит далеко не всем. Поняли, переживем и без некоторых. Значит, будем строить партнерство с теми, кто делает шаги навстречу.

Президент рассказал, как дальше будут выстраиваться отношения между странами

Президент скажет о каждом государстве, чей представитель сегодня присутствовал в зале. Это для дипломатов всегда очень важный момент, можно понять, как дальше будет выстраиваться взаимодействие.

Азербайджан наш стратегический партнер. Отношения крепнут с каждым годом благодаря личной дружбе глав государств. Политическое взаимодействие мы смогли конвертировать во взаимовыгодные проекты.

Что касается Армении, Беларусь очень непросто переживала конфликт между нашими друзьями и партнерами. Впереди непростой процесс восстановления инфраструктуры, и мы готовы оказать содействие.

Складывающая международная ситуация повышает значение сотрудничества со странами дальней дуги.

Беларусь - Малайзия: новая планка в торговле и инвестициях

Глава государства отметит огромный рывок в развитии за последнее десятилетие у Малайзии. Опыт трансформации лишним не будет. К тому же нам важно поднять планку в торговле и инвестиционном сотрудничестве.

Беларусь укрепляет сотрудничество с СНГ, Азией и Африкой

Большой интерес в сотрудничестве по различным направлениям и с Ливанской Республикой. Тунис мы рассматриваем как перспективного партнера в Северной Африке. А ЮАР можем предложить научные разработки и образовательные услуги.

Неформальное общение - это тоже традиция, без которой невозможно представить церемонию. Как правило, дипломаты передают приветствия главе государства от своих лидеров и делятся планами. Президент, предваряя всякие вопросы, дает понять, мы в курсе, каких страшилок про нас понарассказывали. Хотя сами дипломаты уже успели убедиться: у нас здесь не все так плохо, как некоторые преподносят.

А. Лукашенко - дипломатам: Я надеюсь, вы объективным взглядом оцените ситуацию в Беларуси