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А. Лукашенко: принятие союзных программ будет прорывом
Принятие союзных программ будет прорывом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи. Они длились очень долго. И по 5, и по 8 часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как "бульдозеры" проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то поработали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить или принять решение", - отметил белорусский лидер.
Он напомнил историю вопроса, как все начиналось в Сочи. Тогда лидеры стран по требованию народов и в ответ на критику, что нет динамики в Союзном государстве, "начертали" более 30 дорожных карт. "Схематично представили. Потом, работая над этими картами, пришли к выводу (больше года назад), что нам нужны конкретные планы, а уже не какие-то схемы, и мы перешли на союзные программы. И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ. Это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, чтобы дать возможность правительствам завтра (на союзном Совмине. - Прим. БЕЛТА) еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами (может быть, в конце октября), примем окончательно эти программы", - заявил Александр Лукашенко.
"Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны. Только вместе, только в союзе, родные государства, близкие народы. Практически единый народ: от одного корня и русские, и белорусы. Мы делаем свое дело, а они (граждане двух стран. - Прим. БЕЛТА) уже пускай нас оценивают", - добавил Президент Беларуси.
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