Александр Лукашенко призывает не драматизировать ситуацию с санкциями

Ограничительные меры никогда не приносили желаемого политического эффекта. И Беларусь здесь не исключение. Об этом напомнил сегодня Президент на совещании с правительством. Обсуждали, как работать в условиях западных санкций.

Сегодня очевидно, что это не борьба за какие-то мифические права человека, а желание устранить конкурентов и разрушить нашу экономику. После, как говорится, взять голыми руками. Гибридная война в действии.

В этой ситуации, пожалуй, главная контрмера - это совместная активная работа правительства, дипломатов и предприятий. Искать и находить новые возможности для нашего продвижения на мировых рынках. Несмотря на все конъюнктурные сложности, результаты белорусской экономики лучше, чем ожидали. Главное и дальше поддерживать этот позитивный тренд. Что еще прозвучало в разговоре с правительством - детали у Натальи Бреус.

Что не убивает, делает нас сильнее. Увы, но такой "санкционной закалки" Беларуси не занимать. Запад поучает Минск санкциями не первый год. Не привыкать. Но этот пресс ограничениями затрагивает предприятия, где работают десятки тысяч людей, поэтому Президент держит ситуацию на контроле.

А. Лукашенко: Простые семьи не должны пострадать из-за беглых предателей и их западных кураторов

"Нам надо сделать все, чтобы и простые рабочие, и их семьи ни в коем случае не пострадали из-за беглых предателей и их западных спонсоров, кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции. Понятно, сегодня разговор о противодействии санкционным устремлениям коллективного Запада. Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека и тем более не результаты выборов", - акцентировал внимание Александр Лукашенко. Он отметил, что социологические исследования подтверждают победу действующего Президента: "Я внимательно отслеживаю СМИ и в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий Президент однозначно победил".













Президент: Против Беларуси идет гибридная война

Маховик санкций с новой силой Брюссель и Вашингтон начали раскручивать после того, как стало понятно - блицкриг сразу после выборов провалился. Попытки госпереворота потерпели крах. Заграничные акторы решили - придушим экономику. Очень "демократично" и прогрессивно получается, прямо "все для людей" - разорить предприятия, поставить на колени отечественных гигантов, загнать белорусов в нищету и уж потом, глядишь, вывести на улицу.

Сразу скажу вам, что я далек от мысли излишне драматизировать ситуацию. Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции. Это уже почувствовали на себе и прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, они в один голос об этом говорят. Да и не только они. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Рикошет санкционной риторики Запада

Санкционная войнушка точно не на пользу нашим соседям, которые начали было резво плясать под американскую дудку. Оказалось, такие реверансы могут стоить, например, трети доходов литовской железной дороге и порту Клайпеды. Компенсаций не ждите! Вот такая расплата за чужие геополитические игры.

Нам перестроить торговые цепочки - не сильная уж и проблема, но это время и деньги! А значит - упущенные возможности. Это не помогает конкурировать на "злом" в постпандемийном мировом рынке.

Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy (Германия):

Санкции - вызов и окно возможностей для экономики

Активнее нужно действовать на африканском и азиатском рынках. Там, между прочим, живет почти две трети населения планеты. Мир большой. И многое зависит от того, насколько интенсивно в этом мире работают наше правительство, дипломаты и предприятия.

"Хоть санкции сами по себе являются вызовом для экономики, но это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление. "Примером тому является братская Россия. Ну закрыли, как они подумали на Западе. И Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены"

, - сказал Президент.

"Слушайте, но вместе мы можем больше. Я только что с Президентом России разговаривал. Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами - пока это получается".



Кстати, даже в этих непростых условиях в экономике - позитивный тренд. Трехпроцентный рост ВВП - это прилично! Вышли на рекордное за последние лет 8 внешнеторговое сальдо! Прибавили и в экспорте, и в валютной выручке. Растет спрос на грузовики, тракторы, продовольствие. По прогнозам, он сохранится и в следующем году. Так что важно и нам сохранить динамику.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Он подчеркнул, что санкции, конечно же, отразились на работе предприятий, но профессионализм руководителей всех уровней позволил гибко и быстро из этой ситуации выйти.

Что касается транзита удобрений и нефтепродуктов, Беларусь готова наращивать грузопотоки через Россию. Но, может быть, экономический расчет отрезвит западных политиков? Рынок должен все расставить по своим местам.

“Потребность мирового рынка в этих продуктах расставит все на свои места"

, - сказал Николай Снопков. Он заметил, что на долю белорусского калия приходится более 20 % мирового экспорта. Оставить рынок без белорусской продукции, а значит, обваливать его, нецелесообразно - как с точки зрения мировой продовольственной безопасности, так и с точки зрения бизнеса как такового, обратил внимание первый вице-премьер. По его словам, средняя стоимость долгосрочных контрактов - чуть более $200 за тонну калия. При заключении спотовых сделок стоимость калия за тонну сегодня достигает $1 тыс.

Серьезная ответственность за призывы к санкциям