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А. Лукашенко проводит совещание с правительством

Сегодня во Дворце Независимости - большое совещание с правительством. Президент поставил задачи по самым актуальным и острым темам повестки дня. Для сельского хозяйства задача на зиму: подготовиться к раннему севу, отремонтировать всю технику по стране.

Совещание с руководством Совмина

Разработать детальный план мелиорации земель и восстановить райагросервисы. Необходимо держать на особом контроле и ситуацию на границе. Безопасность по внешнему контору и недопущение провокаций - превыше всего. Как докладывают главе государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт. Также необходимо помочь беременным женщинам, обеспечить мигрантов дровами для обогрева. Что касается диалога с Европой… Поручение МИД - четко дать понять Западу: угрожать нам очередными санкциями и манипулировать точно не стоит. Реакция будет незамедлительная и жесткая.

Ситуация в борьбе с пандемией в нашей стране оптимистична. Темпы роста заболеваемости COVID-19 продолжают снижаться. Больницы возвращаются к привычному режиму работы, лишь в отдельных учреждениях сконцентрированы отделения для больных с коронавирусной инфекцией. Обсудили на совещании и вопросы реформирования предпринимательской деятельности - здесь не должно быть перегибов. Работа в теневом секторе недопустима. Еще один вопрос в повестке - строительство нового учебного корпуса БГУ. С таким предложением выступило правительство. Но своевременно ли? Когда максимально сосредоточены на спасении жизней людей, все-таки на лечение CОVID-19 страна затратит порядка 2 млрд долларов. Подробности совещания у главы государства - в следующих информационных выпусках.

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