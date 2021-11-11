А. Лукашенко проводит совещание с правительством

Сегодня во Дворце Независимости - большое совещание с правительством. Президент поставил задачи по самым актуальным и острым темам повестки дня. Для сельского хозяйства задача на зиму: подготовиться к раннему севу, отремонтировать всю технику по стране.

Совещание с руководством Совмина

Разработать детальный план мелиорации земель и восстановить райагросервисы. Необходимо держать на особом контроле и ситуацию на границе. Безопасность по внешнему контору и недопущение провокаций - превыше всего. Как докладывают главе государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт. Также необходимо помочь беременным женщинам, обеспечить мигрантов дровами для обогрева. Что касается диалога с Европой… Поручение МИД - четко дать понять Западу: угрожать нам очередными санкциями и манипулировать точно не стоит. Реакция будет незамедлительная и жесткая.