А. Лукашенко: Руководство сопредельных стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью

Курс на конфронтацию с Беларусью взяло руководство сопредельных стран. Неблагоприятную ситуацию на внешнем контуре Александр Лукашенко сегодня обсудил с силовым блоком.

Совещание у Президента о ситуации на границе

Обстановка на границе, миграционный кризис и помощь беженцам. Важнейшим вопросом остается оборона собственных рубежей. Поводов для беспокойства немало. Мы наблюдаем активные тренировки прямо у наших рубежей. Польша стягивает 250 танков, купленных у США. В Украине проходят учения с участием стран НАТО. Фактически идет освоение стратегического плацдарма силами США и НАТО.

Миграционный кризис набирает обороты

Ситуацию с мигрантами на границе с ЕС Президент Беларуси назвал гуманитарной катастрофой. Обстановка умышленно усугубляется за счет действий погранведомств сопредельных стран. При этом их руководство прямым текстом обвиняет нас в организации кризиса. На очередной сессии Генассамблеи ООН режимы Польши и Литвы синхронно заявили, что Беларусь через искусственное создание и переполнение потоков мигрантов якобы оказывает политическое давление на Евросоюз. Такая клевета - жалкая попытка отвести внимание от вопиющих фактов нарушения прав беженцев теми, кто обещал им защиту. Травля собаками, избиения, угрозы, а в довесок еще сложные погодные условия - вот с чем сталкиваются люди, вынужденные бежать в поисках якобы лучшей жизни в Европу.

Беларусь продолжит оказывать помощь беженцам, застрявшим на границе

Белорусская сторона неоднократно предлагала мигрантам свою помощь. Но они настаивают на перемещении в страны, которые их позвали. "Только за неделю зафиксированы попытки выдавить в нашу страну из Евросоюза более 150 групп мигрантов. Это 2 300 человек", - делится цифрами председатель Госпогранкомитета.