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А. Лукашенко: Странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
В уже привычном онлайн-формате проходит саммит глав государств СНГ. Участие в нем принимает Александр Лукашенко. Содружеству Независимых Государств исполняется 30 лет. В этот юбилейный год председательствует в объединении наша страна. За свою историю СНГ трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку.
И кто бы ни ругал порой Содружество за нерасторопность и неэффективность, удалось не только сохранить, но и укрепить связи в различных сферах: от политики до культуры. Совместными усилиями в такое непростое время (пандемия, санкционное и прочее давление, миграционный кризис) лидеры решают, как адаптировать Содружество к нынешним реалиям и противодействовать угрозам. Свое видение решения предстоящих задач для СНГ на правах председателя высказал и Александр Лукашенко.
А. Лукашенко: Союзное государство может предложить ЕАЭС и СНГ лучшие наработки
Речь об активизации торговли, инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. Словом, объединиться для противодействия существующим вызовам. По мнению белорусского лидера, Союзное государство может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки.
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