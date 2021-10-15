А. Лукашенко: Странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке

В уже привычном онлайн-формате проходит саммит глав государств СНГ. Участие в нем принимает Александр Лукашенко. Содружеству Независимых Государств исполняется 30 лет. В этот юбилейный год председательствует в объединении наша страна. За свою историю СНГ трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку.



И кто бы ни ругал порой Содружество за нерасторопность и неэффективность, удалось не только сохранить, но и укрепить связи в различных сферах: от политики до культуры. Совместными усилиями в такое непростое время (пандемия, санкционное и прочее давление, миграционный кризис) лидеры решают, как адаптировать Содружество к нынешним реалиям и противодействовать угрозам. Свое видение решения предстоящих задач для СНГ на правах председателя высказал и Александр Лукашенко.

