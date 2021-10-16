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А. Лукашенко: Странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
Союзное государство может предложить ЕАЭС и Содружеству Независимых Государств лучшие наработки и выступить локомотивом интеграционных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ. Заседание прошлов уже привычном онлайн-формате. Белорусский лидер отметил: для защиты наших интересов на мировом рынке странам Содружества необходимо объединить усилия. Речь об активизации торговли, инвестиций, сведении до минимума искусственных барьеров. Словом, объединиться для противодействия существующим вызовам.
СНГ исполняется 30 лет
В этот юбилейный год Беларусь председательствует в объединении. За свою историю Содружество трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку. На саммите прозвучало немало предложений: от устранения барьеров в торговле до оказания гуманитарной помощи Афганистану. Белорусский Президент попросил Исполком СНГ проанализировать каждое, чтобы поскорее реализовать их на практике. Главы государств определились и с новым председателем в Содружестве.В следующем году им станет Казахстан.
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