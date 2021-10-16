А. Лукашенко: Странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке

Союзное государство может предложить ЕАЭС и Содружеству Независимых Государств лучшие наработки и выступить локомотивом интеграционных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ. Заседание прошлов уже привычном онлайн-формате. Белорусский лидер отметил: для защиты наших интересов на мировом рынке странам Содружества необходимо объединить усилия. Речь об активизации торговли, инвестиций, сведении до минимума искусственных барьеров. Словом, объединиться для противодействия существующим вызовам.

В этот юбилейный год Беларусь председательствует в объединении. За свою историю Содружество трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку. На саммите прозвучало немало предложений: от устранения барьеров в торговле до оказания гуманитарной помощи Афганистану. Белорусский Президент попросил Исполком СНГ проанализировать каждое, чтобы поскорее реализовать их на практике. Главы государств определились и с новым председателем в Содружестве.В следующем году им станет Казахстан.