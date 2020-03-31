А. Лукашенко: У нас пока нет оснований переносить президентские выборы

Работа предприятий и людей позволитс минимальными потерями пройти глобальную турбулентность

Ситуация в экономике и проведение выборов. Эти вопросы Президент обсудил на встрече со спикером Совета Республики. Кочанова - человек с большим управленческим и государственным опытом, поэтому спектр тем самый широкий.Александр Лукашенко акцентирует внимание на экономических вопросах не случайно - в условиях непростой мировой обстановки работа предприятий и людей позволит пройти с минимальными потерями глобальную турбулентность. Отдельно шла речь об организации политической кампании года.

Задача: поддержатьпожилых людей ипациентов с другими заболеваниями

Говорили и о мерах, которые принимаются, чтобы поставить заслон распространению вирусных инфекций.В этот весенний период обычно наблюдается всплеск таких заболеваний. Исходя из анализа данных, сейчас как раз проходим пик. Президент напомнил: из-за этого, а также на фоне борьбы с коронавирусом не стоит забывать, во-первых, о поддержке пожилых людей, а во-вторых, о других категориях пациентов, которые нуждаются в медпомощи.





Н. Кочанова: Ситуация контролируемая и управляемая

Как раз в эти выходные Наталья Кочанова побывала в родном для нее Витебском регионе. Надо сказать, что весь новый состав Совета Республики активно включился в работу - усиливает контакты в областях, ведет постоянный диалог с людьми и в курсе ситуации на местах.

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