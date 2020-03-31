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А. Лукашенко: У нас пока нет оснований переносить президентские выборы
Работа предприятий и людей позволитс минимальными потерями пройти глобальную турбулентность
Ситуация в экономике и проведение выборов. Эти вопросы Президент обсудил на встрече со спикером Совета Республики. Кочанова - человек с большим управленческим и государственным опытом, поэтому спектр тем самый широкий.Александр Лукашенко акцентирует внимание на экономических вопросах не случайно - в условиях непростой мировой обстановки работа предприятий и людей позволит пройти с минимальными потерями глобальную турбулентность. Отдельно шла речь об организации политической кампании года.
Задача: поддержатьпожилых людей ипациентов с другими заболеваниями
Говорили и о мерах, которые принимаются, чтобы поставить заслон распространению вирусных инфекций.В этот весенний период обычно наблюдается всплеск таких заболеваний. Исходя из анализа данных, сейчас как раз проходим пик. Президент напомнил: из-за этого, а также на фоне борьбы с коронавирусом не стоит забывать, во-первых, о поддержке пожилых людей, а во-вторых, о других категориях пациентов, которые нуждаются в медпомощи.
Н. Кочанова: Ситуация контролируемая и управляемая
Как раз в эти выходные Наталья Кочанова побывала в родном для нее Витебском регионе. Надо сказать, что весь новый состав Совета Республики активно включился в работу - усиливает контакты в областях, ведет постоянный диалог с людьми и в курсе ситуации на местах.
Беларусь пригласит специалистов ВОЗ
Демонстрируя открытость, Беларусь по поручению Президента пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Это позволит гражданам лишний раз услышать независимые оценки эффективности отечественной медицины.
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