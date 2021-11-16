А. Лукашенко: Упрекать Беларусь в потворстве нелегальной миграции - полная глупость

Упрекать нас в потворстве нелегальной миграции - полная глупость. Об этом заявил накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по дошлифовке проекта Конституции. Разговор вышел за рамки обсуждения реформы Основного закона.

Беларусь продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции. За последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам человек. Отверг Президент и обвинения в адрес нашего государства о якобы недопуске гуманитарной помощи беженцам - слышать их более чем странно. Особенноесли учесть, что Александр Лукашенко лично поручил упорядочить и организовать доставку и распределение помощи. Беларусь делает все, чтобы помочь беженцам у польской границы, готова содействовать их отправке домой. Но они не хотят обратно!