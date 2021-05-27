Укрепление интеграционных механизмов - общий приоритет на постсоветском пространстве, особенно в условиях внешнеполитического давления. О будущем СНГ говорили сегодня во Дворце Независимости. Встреча Президента Беларуси и исполнительного секретаря Содружества прошла накануне заседания Совета глав правительств, где эту тему планируется продолжить.
В этом году СНГ исполняется 30 лет. За это время менялся его состав, но ключевые партнеры оставались прежними. Пришло время более серьезных задач, СНГ необходим прорыв. Важно голос организации сделать более весомым на мировой арене. Председательство Беларуси в СНГ (а именно мы в этом году задаем тон сотрудничеству в Содружестве) проходит по-настоящему в непростых условиях. Это и продолжающаяся пандемия, и санкционное давление со стороны Запада, и попытки политически дестабилизировать обстановку в регионе. Противостоять под силу только сообща.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта чем в конце концов будет заниматься СНГ - поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Сейчас СНГ в основном является своего рода дискуссионной площадкой, где в том числе обсуждаются серьезные и важные вопросы. Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике - ЕАЭС, в военно-политической сфере - ОДКБ. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы вашим хорошим лоббистом, нашего Исполкома, чтобы предложить главам государств поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики, большего авторитета и веса нашей организации.
Александр Лукашенко: Нам надо быть ближе
Беларусь успешно председательствует в СНГ - первые оценки за проделанную работу прозвучали сегодня. Итоги же намечено подвести в середине октября на саммите в Минске. Будущее организации на уровне президентов планируют обсудить 15 октября. Повестка предстоящей встречи уже прорабатывается, рассказал Сергей Лебедев. И выразил надежду, что никакой COVID или другие обстоятельства не помешают лично встретиться главам государств и откровенно поговорить о насущных проблемах. Такой запрос есть.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Завтра в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Главы делегаций встретятся сначала в узком, затем в расширенном форматах. В повестке предварительно 11 вопросов. Акцент на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, унификацию законодательства и вопросы противодействия распространению инфекционных заболеваний.