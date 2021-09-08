По решению Президента Беларуси в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии

В следующее время Республика Беларусь проводит политику в соответствии со своими интересами и в соответствии с обеспечением безопасности в первую очередь своих граждан. Конечно же, это решение демонстрирует высокий уровень суверенитета и готовность демонстрировать тем же странам ЕС о своих серьезных намерениях, связанных как раз с реализацией в отношении нас политики двойных стандартов.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований