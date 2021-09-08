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По решению Президента Беларуси в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии
И сегодня глава государства внес в парламент законопроект "О приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении нашей страны. Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены.
В следующее время Республика Беларусь проводит политику в соответствии со своими интересами и в соответствии с обеспечением безопасности в первую очередь своих граждан. Конечно же, это решение демонстрирует высокий уровень суверенитета и готовность демонстрировать тем же странам ЕС о своих серьезных намерениях, связанных как раз с реализацией в отношении нас политики двойных стандартов.
Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.
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