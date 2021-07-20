А. Лукашенко встретился с руководителями загранучреждений во Дворце Независимости

Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции увидели эти кадры (про инцидент с группой пострадавших мигрантов. - прим. БелТА), уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит… Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит - знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь