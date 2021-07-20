3.70 BYN
А. Лукашенко встретился с руководителями загранучреждений во Дворце Независимости
Внешняя торговля - задача номер один. Такой акцент сегодня прозвучал от Президента в адрес белорусских дипломатов, представляющих интересы нашей страны за рубежом. Александр Лукашенко лично встретился с руководителями загранучреждений во Дворце Независимости.
Внешняя торговля - задача номер один
Мероприятия такого формата на высшем уровне проводятся периодически. Европа, Азия, Африка, Америка - время расставить выгодные для нашей страны дипломатические приоритеты, учитывая несколько ключевых аспектов. Беларусь - открытая страна и ощутила на себе последствия мирового кризиса. Плюс политический фактор: цветной блицкриг 2020 года под кураторством внешних конкурентов.
А. Лукашенко: внешнеполитическая стратегия нуждается в корректировке
Санкции не должны повлиять на развитие нашей страны, несмотря на все сложности. Ключ - в активной работе на тех рынках, которые готовы сотрудничать на равноправных и уважительных началах. Те же комплектующие для белорусской техники, некогда эксклюзивные, сегодня производят уже далеко не единицы. Также для защиты отечественных предприятий необходимо активнее использовать механизмы международных организаций.
Отдельное внимание кадрам. Беларуси нужны дипломаты-практики, которые не боятся отстаивать честь страны. Президент поручил дать реальную оценку вклада послов в развитие отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия.
Тема, которая не уходит с первых полос международных СМИ - беженцы. Фокус внимания в эти дни сместился с запада на восток Европейского континента. Мигранты, которые оказались на территории Литвы, столкнулись с бесчеловечным отношением. Условия содержания можно сравнить с концлагерями. Вдобавок идут сообщения о принудительной отправке людей на белорусскую территорию.
Накануне стало известно о такой группе из 26 мигрантов. Преимущественно это женщины и дети. По их словам, в приграничье (на территории ЕС) их избили и выпроводили из Литвы с применением оружия. Многие уже в нашей стране обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших - беременная женщина! На этот инцидент остро отреагировали соотечественники людей, которые бежали от войны.
Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции увидели эти кадры (про инцидент с группой пострадавших мигрантов. - прим. БелТА), уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит… Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит - знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?
Тем временем новый виток миграционного кризиса пытаются использовать против Беларуси. Звучат призывы о введении очередного - пятого пакета санкций. Предыдущие четыре не принесли эффекта, и это главный ответ Беларуси на экономическое давление коллективного Запада.
Мир сейчас свободен от технологического диктата того или иного государства за исключением очень узкого ряда направлений. Поэтому мы ведем работу по замещению поставок на белорусские предприятия из тех стран, которые присоединились к санкциям. Ведем работу по импортозамещению, освоению выпуска в Беларуси той или иной продукции.
Ситуацию в современном мире Президент охарактеризовал одним емким словом "война". Она еще не приобрела очертаний горячего конфликта, ведется в кабинетах, СМИ, соцсетях, экономике… Яркий пример - санкционная политика в отношении Беларуси. И главная задача в таких условиях, как на фронте, - выстоять и победить.