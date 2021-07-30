А. Лукашенко: Выявлена сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства

Правоохранители выявили сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщаетБелТА.

По словам главы государства, отдельные коммерческие организации активно оседлали тактику НКО. Правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства, рассказал Президент. "Государства, которое они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эту заразу надо искоренить. "Мы ищем копейки, чтобы накормить народ, а огромные суммы уплывают, не облагаясь налогом. Поэтому и налоговой инспекции, и правительству, и Комитету госконтроля, правоохранительным органам, но прежде всего вам, вертикали власти, надо эту гидру удушить. И вы посмотрите - приток налогов будет обеспечен", - убежден глава государства.

Он отметил, что руководители этих предприятий сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов. Дошло до того, что отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения. В то же время предоставляли видеоконтент с мест протестных событий деструктивным Telegram-каналам.

"Главное - то, что все эти борцы с режимом - самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах", - заметил Александр Лукашенко.

D подтверждение он привел оперативную информацию о суммах нанесенного государству ущерба. В частности, ЗАО "Белтяжмаш" - Br6,5 млн, "ТУТ БАЙ МЕДИА" - Br2,5 млн, компаниями "Модум - наша косметика" - Br650 тыс., "21-й век" - не менее Br850 тыс. "В совокупности только за год с августа 2020-го по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями у государства украдено около Br30 млн", - обнародовал данные Президент.

"По итогам мы дадим оценку и налоговым органам, куда они смотрели? Огромное количество, тысячи людей, а они этого, видите ли, не видели. Зато из этих денег щедро оплачивалось участие в несанкционированных митингах", - сказал Александр Лукашенко.

По данным следствия, которые озвучил глава государства, один из членов так называемого координационного совета направил со своего британского счета свыше Br1,5 млн для протестующих в Беларуси. Более 750 человек получили примерно по Br2 тыс. за организацию протестных акций.

Установлено, например, что марши пенсионеров были проплачены: супруги Юркевич (фирмы "Юркас", "Дверной лидер") зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты.

В числе тех, кто имеет отношение к финансированию протестной деятельности, Президент также назвал владельца компании PandaDoc Микиту Микадо, проживающего в Лос-Анджелесе, США. "Понятия не имеет, что происходит в нашей стране. Посмотрел бы, что у них там на улицах - расстреливают просто в упор, - заметил Александр Лукашенко. - Открыл бы там счет для финансирования тех, кто в знак несогласия готов отказаться от полицейского значка (это они Кубракова подкупали (Ивана Кубракова, министра внутренних дел, до октября 2020 года работавшего в должности начальника ГУВД Мингорисполкома. - Прим. БЕЛТА), чтобы он и его люди погоны сняли и отказались от них). Если бы то, что Микита Микадо творил в Беларуси за счет собственных денег, было там, то за ним бы пришли, он бы штаны не успел надеть и ноутбук закрыть".

Другой пример, озвученный главой государства, - деятельность директора компании "Белтяжмаш" Онищенко. В депозитарии этого бизнесмена хранилось 23 кг золота, 15 кг серебра и $1,5 млн. А в квартире руководства компании "Модум - наша косметика" Петренко, Лабковича, Скуратовича при обыске одномоментно было обнаружено более $115 тыс., 7 тыс. евро, Br25 тыс.

Компания, владеющая торговой маркой "Онлайн-гипермаркет "21-й век", недоплатила государству за 5 лет Br850 тыс. и только за один год почти $3 млн дивидендов перечислила своим хозяевам на Кипр. "Надо эту лазейку закрывать, - потребовал Президент. - Это Нацбанка касается и правительства - надо посмотреть на наших айтишников. Деньги оттуда шли на эти дочерние в основном компании, и все ахали, охали "ах, IT", "у нас такие компании крупные" и прочее. А они открыли здесь дочерние компании и перечисляли им деньги, причем активно - в криптовалюте".

"Надо выработать определенную схему, по которой они должны работать, - поставил задачу глава государства. - Думаю, до конца года это будет сделано".

Президент обратил внимание на тот факт, что руководители компаний, попавших в поле зрения органов, расследующих экономические и уголовные преступления, построили свой успешный бизнес в таком "ненавистном" для них и якобы ущемляющем их государстве. "Понятно: то, что мы нашли - это мизер. Им надо было прийти к власти и все обнулить, зачистить, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы вы понимали, что это за люди и за какие перемены они выступали".

Глава государства отметил, что многие из тех, кого сейчас привлекли к ответственности, раскаялись и признают вину, готовы участвовать в государственных и общественных инициативах. "А где их позиция? У них же была позиция. Как так, пришли к Эйсмонт или к Маркову и раскаиваются? А где же ваша позиция, готовность идти до конца за идею? Этого не было и нет. Есть звериный инстинкт самосохранения. А идея у этих "борцов" одна - нажива. За счет государства, за счет трудяг, чьи зарплаты формируют бюджет. И эти люди рвались к власти. Выводы делайте сами", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вот сущность и основные элементы тактики развязанной против нас гибридной войны. Важно то, что они не сработали, но это не повод расслабляться. Надо понимать, что та ситуация, которую нам пришлось исправлять в течение последнего года, - во многом результат недоработок конкретных чиновников на местах и наших в центре", - констатировал Президент.