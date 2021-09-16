А. Лукашенко: Вызывает тревогу увеличение военных расходов в мире

Наша коллективная безопасность. В столице Таджикистана состоялся саммит стран - участниц ОДКБ. Застывший в напряжении Афганистан, угроза у границ организации, миграционные проблемы и даже биологические темы - все это не ускользнуло от дискуссий глав государств.

Позицию Беларуси по вопросам глобальной безопасности и обстановке в мире на саммите представилнаш Президент. Как отметил Александр Лукашенко, ситуация на планете обостряется колоссальными темпами, и отсидеться, пока станет спокойнее, не получится. Надо действовать единым клином. Ведь даже на эмблеме ОДКБ - защитное сооружение. Его необходимо укреплять.

Напомним, что накануне были подписаны примерно 10 документов. Сегодня еще 13 и декларация о совместной работе над архитектурой безопасности всей Евразии. Площадка саммита стала хорошим местом для двусторонних контактов. Белорусский лидер провел серию переговоров с коллегами - премьер-министром Пакистана и президентом Ирана.

Из Душанбе репортаж нашего политического обозревателя Алексея Волкова.

Саммит ОДКБ: к безопасности сообща

13 документов и Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ с подписями лидеров организации. Таков итог саммита. Впрочем, помимо сухих цифр и юридических формулировок, есть не менее важное достижение -четкая и единая позиция по самым "пороховым" и сложным вопросам. Не обошлось и без нового "К положению в "А". Правда, в отличие от кампании СССР, это мирный подход.





Геополитическая бомба: ситуация в Афганистане

Мир меняется - война никогда. Столице Афганистана Кабулу почти три с половиной тысячи лет. Три с половиной тысячи лет кровопролития и военных кампаний. Понять, почему за него цеплялись политики от Александра Македонского до Барака Обамы, легко: это ключ от региона. Торговый и экономический узел между всей Центральной Азией. Но история груба: место, которому написано географией быть экономическим, стало лишь воинствующим центром.



У жителей Афганистана нет единого языка, веры, а сегодня и правительства. Не успели захватить талибы власть, уже раскол. Вдобавок песчаные дюны исламской республики кишат десятками вооруженных до зубов племен. Кстати, после ухода США армия радикального движения получила в свои руки техники больше, чем во всей украинской армии.

Огни Кабула: от войны к миру

Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль практически всей территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают у нас глубокую обеспокоенность. В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. При этом приоритет в своей деятельности мы по-прежнему отдаем политико-дипломатическим средствам. Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ





На этом фоне четыре буквы ОДКБ звучат куда громогласнее. Организации Договора о коллективной безопасности 14 февраля 2022 года исполняется 20 лет. Впрочем, романтики здесь никакой нет. Осиные гнезда экстремистов в Афганистане, "Холодная война 2.0" и НАТО, ставшее североантироссийским альянсом, - все это колоссальное давление, в том числеи на Беларусь. Поэтому и журналисты, и политики приготовились: разговор на саммите в Душанбе будет долгий.

Сессия Совета коллективной безопасности прошла "на живую": пятеро лидеров плюс генсек ОДКБ Станислав Зась. Владимир Путин ушел на самоизоляцию, поэтому только видеосвязь. Кстати, за мгновения до начала заседания лидеры обсудили ключевые маячки разговора кулуарно. Хотят ли страны того или нет, но сегодня мир разделен. Это наши реалии.

Вступительное слово - за принимающей стороной. Кстати, этой встречей завершается председательство Таджикистана в ОДКБ.

Отсутствие конструктивной повестки в области ограничения вооружений сохраняет военно-политическую напряженность.













Тревожит и де-факто разрушенный Договор по открытому небу - он позволял свободно летать самолетам-разведчикам без вооружения. США не захотели его продлевать, ответила выходом и Россия. А это конец прозрачности в военном мониторинге. Александр Лукашенко, понимая опасность подобных шагов, сразу же отметит самые тревожные тенденции.

Учитывая ситуацию в мире, а также обострение обстановки по периметру ОДКБ, принципиально важно работать именно в формате реального общения. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов. Испытанием для человечества стало преодоление пандемии коронавируса. Весомым фактором безопасности становятся экологические бедствия и необратимые изменения климата. На этом фоне особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружением. На наших глазах рассыпается Договор по открытому небу. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, по сути, остается единственным действующим соглашением в этой сфере. Отсутствие же конструктивной повестки в области ограничения вооружений не добавляет оптимизма и сохраняет военно-политическую напряженность. Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу ГСЕ, которая является альтернативной китайскому "Поясу и пути" Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

ОДКБ и НАТО: помириться нельзя ссориться

Активная фаза недоверия у ОДКБ и к НАТО. Наши страны зовут за стол переговоров альянс часто, а в ответ получают целый зоопарк учений: "Степной орел", "Дракон" и "Стремительные волки". Последние маневры "Нерушимая стойкость" проходят под Одессой.

Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе. Наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО. В текущем году альянс провел целую серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последних 5 лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 до 110 тысяч военнослужащих. Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи - страны Балтии, Украина и Польша - весьма нервно реагируют на, подчеркну, плановые белорусско-российские учения "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится, хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность. Ход мероприятия широко освещается в СМИ, приглашены наблюдатели от иностранных государств. Однако наши соседи традиционно твердят про мнимые угрозы безопасности. Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российских учениях будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы и Харькова. А задачи по охране и обороне Киева вооруженные силы Украины в сентябре выполнили с привлечением резервистов войск территориальной обороны. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих не оборонительную тематику. Мы хоть проводим свои учения там, где они расположены. А американцы за тысячу километров приехали тоже на якобы оборонительные учения в Украину. От кого они там обороняться будут? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





И хотя Украина слишком еще "ЗЕ-леная" для НАТО, учения там проводят несколько раз в год, что не мешает соседям выдумывать и надумывать про наши маневры "Запад-2021". Любимая байка с Крещатика: российская армия тайно останется в Беларуси для удара по Киеву. И ядерный удар по "матери городов русских" мы, конечно же, тоже отрабатываем.













Что делать с Афганистаном?

О том, что лидеры не уйдут без документов и соглашений, стало известно сразу, ведь страны ОДКБ столкнулись с угрозой в нескольких измерениях. Душанбе опасается террористов из Афганистана. Россия - новой "большой игры" - борьбы за сферу влияния в регионе. Наша же страна вынуждена сдерживать потоки беженцев, в том числе и с "кладбища империй".

А. Лукашенко: Запад отгораживается забором от миграционного кризиса

Одновременно миграционный кризис стал поводом к наращиванию военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ. У наших соседей уже сегодня в приграничье на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 50 единиц тяжелой техники. Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны. При этом страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию. Я уже не говорю о том, как они разбираются внутри своих стран со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение по поводу COVID-ограничений. Двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов. Пустая, никому не нужная затея. Налицо гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. В том числе вызовов и угроз коллективной безопасности ОДКБ. Я думаю, мои коллеги расскажут более конкретно, тем более тем, кто непосредственно живет в странах Центральной Азии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Последовательное игнорирование легитимных правительств Ближнего Востока, Восточной Европы, в том числе Беларуси, ведет к тому, что возникают такие миграционные кризисы. И правильно сказал Путин, хотите преодолеть кризис - звоните Лукашенко. Он открыт для этих переговоров. В то же время европейские политики несут ответственность перед афганским народом, они обязаны принять на своей территории всех тех людей, которые сотрудничали с западными посольствами, вели в Афганистане западный образ жизни и которые сегодня, очевидно, не выстроятся в образ жизни, контролируемый "Талибаном". Так что поляки, гоняющие этих несчастных людей собаками и стреляющие им в спину, мягко говоря, с нравственной точки зрения, не вызывают уважения. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН





Александр Лукашенко принял участие в саммите лидеров ОДКБ

Многие темы на заседании - личная инициатива Александра Лукашенко. На тот же Афганистан Президент призывал обратить внимание не один год. Отрадно, что все-таки услышали - лучше поздно, чем никогда, но Президент на этом не останавливается. Белорусский лидер уверен: биология и экология - следующие вызовы.

Президент о необходимости развивать биологическую безопасность

Последствия COVID-19 подчеркивают необходимость развивать в рамках ОДКБ взаимодействие в области биологической безопасности. Причем не только с точки зрения противодействия пандемии, но и в контексте международных угроз. В 2022 году Договору о коллективной безопасности исполняется 30 лет, нашей организации - 20. Полагаю, что к этим датам мы должны подойти ответственно. Как минимум, осуществить ревизию того, что сделано и что предстоит. Возможно, определить новые долгосрочные задачи по развитию ОДКБ, выступающей гарантом и донором безопасности на Евразийском континенте. В заключении хотел бы поблагодарить Республику Таджикистан за эффективное председательство в довольно непростых условиях и пожелать нашим армянским коллегам успехов в период председательства в Организации. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Итоги саммита ОДКБ: Вмешательство во внутренние дела стран недопустимо

Говорим Афганистан - держим в уме наркотрафик. По данным ООН, страна производит 90 % героина (тяжелейшего наркотика) в мире. И хотя талибы заверяют, что положат этому конец, веры мало.

Кстати, именно из-за страны на букву А заседание в узком формате затянулось без прессы за закрытыми дверями. После - на расширенном с участием делегаций - приняли те самые 13 документов и декларацию.

А. Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана

На этом рабочий день Александра Лукашенко не закончился. Впереди еще одна встреча - с главой Пакистана. Имран Хан пришел к власти как человек мира… с Индией. Зная миролюбивость нашего Президента, уже хороший задел для первой очной встречи, чтобы найти новые точки взаимодействия для взаимной пользы. Конечно, обсудили Афганистан и договорились обменяться визитами.

Очень приятно видеть вас. Вы правы, что весь регион переживает не самые простые времена. Сначала COVID, потом политические вопросы и теперь, конечно, Афганистан. Что касается отношений наших стран, то они давно существуют. Особенно тесно Беларусь и Пакистан сотрудничают в сельском хозяйстве и промышленности. Надеюсь, визит белорусской делегации внесет вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Имран Хан, премьер-министр Пакистана

Минск и Иран возобновляют контакты

В графике - еще одна встреча и еще одно новое-старое знакомство. Президент Ирана Ибрахим Раиси. На посту с 3 августа 2021 года. Прилет в Таджикистан для него - одна из первых зарубежных поездок в новой роли. Минск и Тегеран - свет не близкий, да и отношения не соответствуют потенциалам. В ближайшее время министры соберут дорожную карту сотрудничества - не только экономика, но и стратегическое направление. Кстати, лидеры уже виделись в Минске, правда, тогда Раиси был заместителем главы судебной власти Ирана.

Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолеет все трудности. Сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает. Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение вперед.

Ибрахим Раиси, Президент Ирана

Президент Беларуси 17 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества