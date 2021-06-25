А. Сивак: Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства

Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства. Это отметил вице-премьерАнатолий Сивак, выступая с докладом на совместном заседании верхней и нижней палат парламента. Возведение индивидуального жилья остается одним из приоритетных направлений: его долю в общем объеме необходимо обеспечить на уровне не менее 40 %. Повестка депутатов и сенаторов сегодня насыщенная: прозвучали в парламенте и вопросы по запуску нового инвестиционного цикла, развитию жилищно-коммунального хозяйства и транспортной отрасли.