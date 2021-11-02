А. Сыч о ситуации на границе и непомерных амбициях польского режима

Гуманитарный кризис на европейской границе с подачи безответственной политики польского правительства рискует перерасти в военный конфликт. Вместо помощи мигрантам (как этого требуют все международные институты) Польша использует их как прикрытие для милитаризации региона. Под видом борьбы с нелегальной миграцией к границе стягивают не только вооруженных военных, но и танки.

Несмотря на крайний уровень жестокости польских силовиков к безоружным людям с детьми на руках, возникают мысли, что их начнут еще давить и танками. Бряцают гусеницами на границе с совершенно конкретной целью заявить о себе как о новом центре силы в Европе. Рассказывает Андрей Сыч.

Европейская граница стала кладбищем для людей, которые бросили свой дом и семьями бегут от войны. В итоге свою смерть они находят не от пули террористов на родине, а от рук демократичных европейских пограничников. Возникает закономерный вопрос, есть ли между ними разница? Вы только вдумайтесь в происходящее.

На границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили группу мигрантов из Сирии и Ирака. Рядом с ними лежал труп мужчины.





Мы находились на территории Польши, мужчина был болен диабетом, ему нужны были лекарства, но польские пограничники не слушали наши просьбы, они нас избили, а когда увидели мертвое тело, то разрезали металлическое заграждение и заставили перейти на другую сторону границы.

Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть, является не только проявлением бесчеловечности, но и уголовным преступлением во всех развитых странах. Фактически польские силовики на деле демонстрируют свою готовность исполнять преступные приказы режима Анджея Дуды. Что же нам стоит ожидать, когда в их абсолютно развязанные для насилия руках окажутся не только автоматы, но и танки.

С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

На самом деле ни о какой борьбе с нелегальной миграцией в Польше даже речь не идет. Немыслимая жестокость по отношению к людям - это всего лишь циничное показательное представление. Большая часть мигрантов свободно преодолевает Польшу и достигает Германии, о чем свидетельствует статистика немецких пограничников. По их данным, с августа 2021 года с территории Польши незаконно перебрались почти 4 000 мигрантов, причем поток постоянно продолжает расти.

Дело в том, что Польше стало тесно в Евросоюзе. Все возможные дотации они выбрали и уже готовы уйти по-английски. Но такие идеи правящего режима не разделяют сами поляки, которые видят свое будущее именно в Евросоюзе. Это объясняет увеличившееся количество демаршей по отношению ко всем устоям союза. Польская верхушка просто просит исключить страну из членов ЕС, чтобы потом завернуть это для собственных граждан как агрессию Брюсселя против польской невинности. Дошло даже до открытых разговоров о третьей мировой войне.

"Что будет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если она начнет третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении", - заявил Матеуш Моравецкий.





Таким образом Польша дает совершенно четкие сигналы США о том, что готова обслуживать их интересы в Европе, несмотря ни на что. Пока в Берлине решают, кто заменит Меркель, гиена Европы пытается стать в один ряд с Германией и Францией.

Под видом борьбы с нелегальной миграцией Польша формирует ударную группу на нашей границе. В районе польской деревни Вейки, в 6 километрах от границы с Беларусью, полным ходом идут работы по оборудованию полевого лагеря 12-й механизированной дивизии. В город Бяла-Подляска, находящийся всего в 46 километрах от Бреста, перебрасываются подразделения 10-й бронетанковой бригады, оснащенные немецкими танками "Леопард". Сейчас там уже находится 58 танков и батальон численностью в 700 человек, в ближайшее время туда прибудет еще тысяча военнослужащих и более 50 танков.

Попытка польского режима потереться своими "Леопардами" о белорусский пограничный столб свидетельствует об их короткой исторической памяти. Зато в Беларуси прекрасно помнят, как поступать с кошачьими вроде "Пантер" и "Тигров", и как, поджав свой хвост, они возвращаются, откуда пришли. Но помнят и то, какой ценой это достигается, поэтому при необходимости будем отвечать.