Абухович: Промышленная кооперация станет драйвером роста товарооборота Беларуси и Узбекистана

Какие направления сотрудничества становятся драйверами в отношениях Минска и Ташкента, как планируется достичь товарооборота в 2 млрд долларов и что дает сторонам стратегическое партнерство, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

От торговли - к промышленной кооперации

В отношениях Беларуси и Узбекистана наблюдается переход от чисто торговых отношений к более сложным формам взаимодействия. Ключевыми точками роста становятся промышленная кооперация и создание совместных предприятий.

Как отметила аналитик Юлия Абухович, такой подход позволяет увеличивать товарооборот не за счет простых товаров, а за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, в производстве которой участвуют предприятия обеих стран. Это создает рабочие места в Беларуси, увеличивает валютную выручку и одновременно способствует развитию дружественного государства.

"Республика Беларусь отходит от развития чисто торговых отношений. Мы переходим к более сложным отношениям - это промышленная кооперация, создание совместных предприятий", - пояснила эксперт.

Белорусские компетенции, востребованные в Узбекистане

Узбекистан проявляет интерес к эффективному экономическому развитию и стремительно осваивает новые технологии. Беларусь, которая уже стала брендом в продвижении своих технологий, опыта и знаний, может предложить партнеру широкий спектр компетенций.

"Это и наш инженерный опыт, и опыт в сфере образования, медицина, биотехнологии - любая сфера, в которой у нас есть уже наработанные компетенции", - подчеркнула Юлия Абухович.

Особенность белорусского подхода в том, что страна выстраивает отношения с партнерами в русле совместного развития, а не колониальной передачи технологий с последующим получением дивидендов.

Взаимный интерес: что получает Беларусь

Узбекистан интересен Беларуси как родина хлопка - все, что связано с легкой промышленностью и производством тканей, необходимо для белорусского легпрома. Также в Узбекистане выращиваются фрукты и овощи, которые не произрастают в Беларуси.

В свою очередь, белорусский сельскохозяйственный опыт, в том числе в скотоводстве, и сельхозтехника востребованы в Узбекистане. Белорусские предприятия готовы производить технику по техническим заданиям партнера, адаптируя ее для работы в условиях Узбекистана.

Товарооборот: от 1 млрд долларов к 2 млрд долларов

Товарооборот между странами начал активно расти после исторического визита Александра Лукашенко в Узбекистан, когда произошла интенсификация торговых отношений. Сегодняшний показатель в 1 млрд долларов был достигнут благодаря активному привлечению узбекского бизнеса к сотрудничеству.

На недавнем форуме присутствовало более 200 предпринимателей из Узбекистана, подписаны соглашения более чем на 1,5 млрд долларов. Потенциальные 2 млрд долларов планируется достичь за счет развития кооперационных связей и промышленной кооперации.

"Такие деньги мы можем получить только за счет того, что мы будем продавать сложный товар с высокой добавленной стоимостью", - отметила аналитик.

Подписание декларации об установлении стратегического партнерства не меняет отношения, а подтверждает уже наработанное. Этот документ декларирует, что острые вопросы сняты, проблем в отношениях нет, а есть четкие планы и видение работы на перспективу.

"У нас есть четко выработанная стратегия с конкретными показателями, которых мы собираемся достичь", - пояснила эксперт.

Узбекистан - одно из немногих государств в Центральной Азии, возможно единственное, с которым у Беларуси минимальные геополитические риски. После 2016 года страна активизировала участие в СНГ, проводит миролюбивую политику по отношению к соседям, выступает за многополярный мир и невмешательство во внутреннюю политику.

Беларусь и Узбекистан намерены использовать совместные предприятия на территории Узбекистана для продвижения белорусской техники в более дальние регионы, в том числе в Афганистан. Таким образом, Узбекистан становится воротами, площадкой для старта в те регионы, где у Беларуси пока недостаточно активное присутствие.