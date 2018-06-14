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Активизация "нормандского формата" даст значимый импульс работе трехсторонней контактной группы в Минске

Такое мнение сегодня высказал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел ранее состоялась в Берлине.

Cпецпредставитель ОБСЕ уже призывал стороны конфликта обратить особое внимание на безопасность детей, отметив, что все стороны ответственны за то, чтобы каникулы прошли действительно безопасно.

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