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Активная фаза подготовки к выборам началась в Беларуси
В Беларуси началась активная фаза подготовки к предстоящей избирательной кампании. Об этом сообщил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, пишет Sputnik.
"Мы вступаем в активную фазу подготовки к выборам депутатов в единый день голосования", -заявил Карпенко во время заседания ЦИК, которое проходит в Минске.
Сегодня на заседании будут рассмотрены документы об определении средней численности избирателей на избирательном округе при проведении парламентских выборов.
По словам Карпенко, в Избирательном кодексе в настоящее время определены конкретные сроки организационных действий по подготовке к выборам депутатов.
"Не позднее 1 сентября текущего года Центральной комиссии и местным Советам депутатов необходимо определить среднюю численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания и соответствующих местных Советов",- сказал Карпенко.
Кроме этого, глава ЦИК сообщил, что не позднее конца октября будет принято решение о формировании 110 избирательных округов.
Сегодня на заседании ЦИК сформированы предварительные цифры по численности избирателей на округах. Это в среднем 62 тысячи избирателей. Данная цифра будет в среднем такой, как и была на предыдущей электоральный кампании.
Также на заседании ЦИК было озвучено, что примерно таким, как и на Республиканском референдуме, будет число избирателей, включенных в списки. Это чуть более 6,8 млн человек. Единый день голосования в Беларуси пройдет 25 февраля 2024 года.
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