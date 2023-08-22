Активная фаза подготовки к выборам началась в Беларуси

В Беларуси началась активная фаза подготовки к предстоящей избирательной кампании. Об этом сообщил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, пишет Sputnik.

"Мы вступаем в активную фазу подготовки к выборам депутатов в единый день голосования", -заявил Карпенко во время заседания ЦИК, которое проходит в Минске.

Сегодня на заседании будут рассмотрены документы об определении средней численности избирателей на избирательном округе при проведении парламентских выборов.

По словам Карпенко, в Избирательном кодексе в настоящее время определены конкретные сроки организационных действий по подготовке к выборам депутатов.

"Не позднее 1 сентября текущего года Центральной комиссии и местным Советам депутатов необходимо определить среднюю численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания и соответствующих местных Советов",- сказал Карпенко.

Кроме этого, глава ЦИК сообщил, что не позднее конца октября будет принято решение о формировании 110 избирательных округов.

Сегодня на заседании ЦИК сформированы предварительные цифры по численности избирателей на округах. Это в среднем 62 тысячи избирателей. Данная цифра будет в среднем такой, как и была на предыдущей электоральный кампании.