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Актуализация сотрудничества и перезагрузка отношений - Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы
Минск и Каракас настроены на перезагрузку отношений. О настоящем и будущем сотрудничества между странами говорили сегодня во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом. У двух стран много общего. Мы схожи во взглядах по многим вопросам международной повестки, привержены многополярному мироустройству, противостоим санкционному диктату. Это всегда сближало Минск и Каракас, дипотношениям уже более четверти века, у них крепкий политический базис (основы заложены еще во времена Уго Чавеса). Такой же высокий уровень нужно обеспечить экономическим контактам. Впереди ревизия двусторонних отношений.
"Мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга, вы хорошо знаете Беларусь, - сказал в начале встречи белорусский лидер. - Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине - Беларуси и Венесуэлы - произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные".
Глава государства отметил, что, к счастью, те направления, которые были определены ранее, удалось не потерять и сейчас им необходимо придать новый импульс.
Президент предложил провести ревизию всех совместных проектов, исключив все неактуальное и добавив при необходимости новые направления и сферы сотрудничества, и тем самым обновить ту дорожную карту, которая была определена ранее.
Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня Венесуэлу уважают во всем мире. Страна отстояла суверенитет и независимость, стала лишь сильнее в условиях давления и санкций. И Беларусь поддерживает это мужество и стойкость. Вице-президент Венесуэлы в свою очередь заверил Александра Лукашенко в особом теплом отношении к белорусскому народу - оно неизменно во все времена.
Вице-президент Венесуэлы: Беларусь и Венесуэла - архитекторы нового мира, где нет места санкциям
Мы очень любим и восхищаемся Беларусью. В свое время Уго Чавес научил нас этому. И речь идет не только об историческом героическом прошлом вашей страны, но и о вашем видении будущего. И Беларусь, и Венесуэла - архитекторы нового мира, где нет места ни санкциям, ни агрессии. Я хочу передать пожелания от нашего президента провести с Вами личную встречу, чтобы обсудить вопросы нашей двусторонней повестки
Минск - Каракас: дорожная карта сотрудничества
Наши страны намерены актуализировать дорожную карту сотрудничества. Начало многим проектам положено ранее, сегодня задача - возродить совместные предприятия. Среди важнейших проектов - возобновление сборки в Венесуэле тракторов и грузовых автомобилей. Это самые крупные заводы в стране, подчеркнул вице-президент. Их мощности позволяют выпускать около 10 тыс. тракторов и 5 тыс. автомобилей в год.
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