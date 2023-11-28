Актуализация сотрудничества и перезагрузка отношений - Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы

Минск и Каракас настроены на перезагрузку отношений. О настоящем и будущем сотрудничества между странами говорили сегодня во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом. У двух стран много общего. Мы схожи во взглядах по многим вопросам международной повестки, привержены многополярному мироустройству, противостоим санкционному диктату. Это всегда сближало Минск и Каракас, дипотношениям уже более четверти века, у них крепкий политический базис (основы заложены еще во времена Уго Чавеса). Такой же высокий уровень нужно обеспечить экономическим контактам. Впереди ревизия двусторонних отношений.

"Мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга, вы хорошо знаете Беларусь, - сказал в начале встречи белорусский лидер. - Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине - Беларуси и Венесуэлы - произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные".

Глава государства отметил, что, к счастью, те направления, которые были определены ранее, удалось не потерять и сейчас им необходимо придать новый импульс.

Президент предложил провести ревизию всех совместных проектов, исключив все неактуальное и добавив при необходимости новые направления и сферы сотрудничества, и тем самым обновить ту дорожную карту, которая была определена ранее.

Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня Венесуэлу уважают во всем мире. Страна отстояла суверенитет и независимость, стала лишь сильнее в условиях давления и санкций. И Беларусь поддерживает это мужество и стойкость. Вице-президент Венесуэлы в свою очередь заверил Александра Лукашенко в особом теплом отношении к белорусскому народу - оно неизменно во все времена.

Вице-президент Венесуэлы: Беларусь и Венесуэла - архитекторы нового мира, где нет места санкциям

Мы очень любим и восхищаемся Беларусью. В свое время Уго Чавес научил нас этому. И речь идет не только об историческом героическом прошлом вашей страны, но и о вашем видении будущего. И Беларусь, и Венесуэла - архитекторы нового мира, где нет места ни санкциям, ни агрессии. Я хочу передать пожелания от нашего президента провести с Вами личную встречу, чтобы обсудить вопросы нашей двусторонней повестки Рикардо Хосе Менендес Прието, вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы

Минск - Каракас: дорожная карта сотрудничества