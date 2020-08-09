Актуальная информация из Центризбиркома к этому часу

Прямо сейчас мы перемещаемся в ЦИК, куда стекается вся информация о ходе голосования. Выборы в Беларуси уже состоялись. В Центризбиркоме работает наша мобильная студия. На прямой связи Александр Смирнов (прямое включение).



В 16:50 ЦИК огласит цифры о ходе голосования по выборам Президента. Наблюдать за стримом можно на сайте Белтелерадиокомпании и в эфире телеканала "Беларусь 1".

