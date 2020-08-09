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Актуальная информация из Центризбиркома к этому часу

Прямо сейчас мы перемещаемся в ЦИК, куда стекается вся информация о ходе голосования. Выборы в Беларуси уже состоялись. В Центризбиркоме работает наша мобильная студия. На прямой связи Александр Смирнов (прямое включение).

В 16:50 ЦИК огласит цифры о ходе голосования по выборам Президента. Наблюдать за стримом можно на сайте Белтелерадиокомпании и в эфире телеканала "Беларусь 1".

Явка избирателей по стране на 16:00 составила 73.40%

Президентские выборы в Беларуси состоялись

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