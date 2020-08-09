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Актуальная информация о голосовании от Лидии Ермошиной
О ходе голосования мы можем узнать в Центризбиркоме. Там работает наша мобильная студия. И на связи вновь Александр Смирнов (прямое включение).В 18:50 ЦИК огласит цифры о ходе голосования по выборам Президента. Наблюдать за стримом можно на сайте Белтелерадиокомпании и в эфире телеканала "Беларусь 1".
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