Актуальная информация о голосовании от Лидии Ермошиной

О ходе голосования мы можем узнать в Центризбиркоме. Там работает наша мобильная студия. И на связи вновь Александр Смирнов (прямое включение).В 18:50 ЦИК огласит цифры о ходе голосования по выборам Президента. Наблюдать за стримом можно на сайте Белтелерадиокомпании и в эфире телеканала "Беларусь 1".



