Актуальные вопросы 7-й сессии Палаты представителей обсуждали белорусские депутаты

Актуальные вопросы предстоящей 7-й сессии Палаты представителей обсуждали сегодня белорусские депутаты. Особое внимание бюджету на следующий год. Парламентарии подключатся к работе над документом заранее, чтобы уже сейчас отрабатывать все имеющиеся замечания и предложения с совместной комиссией по бюджету и финансам. Сейчас в Палате представителей находится 47 законопроектов, 6 из них планируется рассмотреть в первом чтении. Не останется без внимания и совершенствование законодательства в сферах нотариальной деятельности, хозяйственных обществ, защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Также будут рассмотрены и вопросы взаимодействия правительства и местных органов власти. Во время заседания обсуждались и ближайшие планы по развитию межпарламентского сотрудничества. Напомним, осенью белорусам предстоит выбрать новый состав депутатов.