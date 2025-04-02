Александр Турчин встретится с премьер-министром России в Москве

На 7 апреля запланирован официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Россию, где пройдут его переговоры с Михаилом Мишустиным.

Это будет первая встреча премьеров. Президент Беларуси Александр Лукашенко перед предстоящим визитом обсудил с Александром Турчиным взаимодействие с Москвой. Союзная повестка на протяжении многих лет имеет устойчивую динамику.