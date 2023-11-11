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Александр Хижняк рассказал о целях Республиканской партии труда и справедливости и поделился мнением насчет конкуренции между партиями
Разговор о сохранении и развитии страны, общей стратегии партийного строительства и кадровом потенциале состоялся накануне во Дворце Независимости. Партии прошли перерегистрацию, но являются ли они конкурентами или работают на один результат? Об этом поговорили с председателем Республиканской партии труда и справедливости Александром Хижняком в проекте "Вопрос номер один".
Прошли перерегистрацию те партии, которые находятся на конструктивных позициях. Я думаю, что мы не конкуренты, мы делаем одно общее дело и работаем на благо белорусского государства. Безусловно, в дальнейшем развитии политической системы и партийном строительстве специализация, так называемая "фишка", особенность каждой партии будет постепенно вырисовываться.
"Исходя из названия нашей партии, мы от других отличаемся своей позицией по вопросам труда и справедливости. Мы всегда рассматриваем труд не просто как способ реализации человека, а как возможность дальнейшего существования государства, потому что любой стране в современный период нужны люди занятые, инициативные, люди, которые реализуют себя. Справедливость - это не просто справедливое вознаграждение за труд, это справедливость государства в целом к жителям. И мы будем эту дальше тему также в своих проектах развивать", - сказал Александр Хижняк.
Глава государства отметил, что потребность справедливости в мире сильно увеличивается и в нашей стране этому аспекту уделяется значительное внимание.
О работе политических партий в Беларуси и сопричастности к общему государственному делусмотрите подробнее в проекте "Вопрос номер один".
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