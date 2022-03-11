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Александр Лукашенко 11 марта направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Александр Лукашенко сегодня с рабочим визитом направится в Российскую Федерацию. В Москве запланированы переговоры с Владимиром Путиным. С начала года это вторая личная встреча президентов. Ожидается, главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.

На повестке также обстановка в Украине и в целом в регионе.

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