Президент Беларуси Александр Лукашенко 1-4 июня совершит государственный визит в Монголию, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Официальные переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряддокументов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко также ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии.