Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не хотят войны

Надежно защитить границу с Украиной! Такую задачу сегодня поставил Александр Лукашенко. Президент с рабочей поездкой в Брестской области. На повестке - актуальные вопросы укрепления военной безопасности страны. Глава государства посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе. Ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Военно-политическая обстановка в мире обостряется, растет напряженность в Европе, в том числе у нашей южной границы. Президент убежден: Беларусь в нужный момент должна быть готова к адекватному ответу!





Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить.

