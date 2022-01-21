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Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не хотят войны
Надежно защитить границу с Украиной! Такую задачу сегодня поставил Александр Лукашенко. Президент с рабочей поездкой в Брестской области. На повестке - актуальные вопросы укрепления военной безопасности страны. Глава государства посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе. Ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Военно-политическая обстановка в мире обостряется, растет напряженность в Европе, в том числе у нашей южной границы. Президент убежден: Беларусь в нужный момент должна быть готова к адекватному ответу!
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить.
Укрепление военной безопасности Беларуси
Лунинецкий район не случайно выбран местом сегодняшней встречи. До украинской границы отсюда порядка 50 километров. И здесь находится один из военных аэродромов. К тому же лунинецкую площадку планируют использовать при проведении совместных учений вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022".
Они стартуют 10 февраля и станут адекватным ответом на наращивание воинского контингента у самых границ Союзного государства. Александр Лукашенко подчеркивает: союзники должны быть готовы защищаться! Лишь в этом ключе Минск и Москва выстраивают свою безопасность.
Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов
Очевидно, важнейший вопрос внутренней белорусской повестки - обновление Основного закона страны. Журналисты об этом тоже спросят. Накануне официально утверждена и дата референдума по Конституции. Народное голосование пройдет 27 февраля. Едва ли не весь минувший год в стране проводили титаническую работу по совершенствованию Основного закона страны. Она вышла на финишную прямую.
Прокомментировал Президент сегодня и недавний отчет ИКАО о расследовании посадки самолета Ryanairв Минске. А также рассказал, кто стоял за мятежом в Казахстане. Позиция Александра Лукашенко - Беларусь должна тоже вынести уроки из казахстанского кризиса. Главный - это не должно повториться на нашей земле, убежден Президент.
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