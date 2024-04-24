Александр Лукашенко: Беларусь хотят втянуть в войну

Беларусь хотят втянуть в войну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 апреля во время выступленияна заседанииVII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.



"Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Как никто другой и я как главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы это видим. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил: мы по другую сторону границы строим мирную жизнь. Стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие - не пацифизм. Я попрошу не путать", - заявил Александр Лукашенко.



По его словам, по мере роста угроз Беларусь будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. "И, обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к ассиметричным мерам, - предупредил Президент. - Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, как было часто в нашей истории. Чтобы нас, как футбольный мяч, от ворот до ворот больше не бросали: то в одну сторону, то в другую. Мы ни у кого не просим земли. Мы ни у кого ничего не требуем. Мы хотим жить на своей земле. Наш белорусский народ выстрадал это право, и мы его отдать никому не позволим".

