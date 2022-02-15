Александр Лукашенко: Беларусь не намерена обострять отношения с Украиной

Политик - частый гость в Беларуси, особенно в Минске. Не раз он говорил прямо о том, что у Украиныне было и не будет более близких отношений, чем связи с Беларусью. Свою позицию он готов продвигать и сегодня. Минск и Киев переживают непростой период в двусторонних контактах. При этом Беларусь никогда от южной соседки не отворачивалась. И сегодня, несмотря на нападки официальных властей, наша страна не заинтересована в зеркальном ответе.



Александр Лукашенко уверен - в обострении белорусско-украинских отношений очевиден западный след.

Их цель - развязать горячий конфликт чужими руками. Нагнетание истерии в СМИ, в том числе вокруг белорусско-российских учений, лишь один из инструментов информационной войны, которым сегодня не гнушаются на Западе.