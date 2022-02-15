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Александр Лукашенко: Беларусь не намерена обострять отношения с Украиной
Беларусь не намерена обострять отношения с Украиной. Наша политика и впредь будет строиться на принципах добрососедства.Об этом накануне Президент Александр Лукашенко заявил на встрече сполитическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
Политик - частый гость в Беларуси, особенно в Минске. Не раз он говорил прямо о том, что у Украиныне было и не будет более близких отношений, чем связи с Беларусью. Свою позицию он готов продвигать и сегодня. Минск и Киев переживают непростой период в двусторонних контактах. При этом Беларусь никогда от южной соседки не отворачивалась. И сегодня, несмотря на нападки официальных властей, наша страна не заинтересована в зеркальном ответе.
Александр Лукашенко уверен - в обострении белорусско-украинских отношений очевиден западный след.
Их цель - развязать горячий конфликт чужими руками. Нагнетание истерии в СМИ, в том числе вокруг белорусско-российских учений, лишь один из инструментов информационной войны, которым сегодня не гнушаются на Западе.
Кстати, Александр Лукашенко проанонсировал, что в ближайшее время встретится со своим российским коллегой. Вместе с Владимиром Путиным будет принято решение, когда и в какие срокисостоится вывод Вооруженных Сил России из Беларуси.
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