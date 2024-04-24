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Александр Лукашенко: Белорусов я никогда не предавал и не предам
Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко 24 апреля на заседании VII ВНС заявил, что никогда не предавал белорусский народ и не предаст, сообщает БЕЛТА.
"Всякие разговоры о том, что я или мои дети пользуются благами от государства, за государственный бюджет, или я кого-то крышую, или кому-то помогаю, а они мне что-то дают, или мои деньги не то в арабских странах, не то еще где-то - чепуха полная. Сегодня это невозможно спрятать. Я никогда не был ворюгой и никогда не позволю это моим детям. Я вас никогда не предавал и никогда не предам", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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