Александр Лукашенко: Через конфликт в Украине нас всех втягивают в третью мировую войну

Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицая общий вклад Беларуси и России в Великую Победу, и через конфликт в Украине втягивают всех в третью мировую войну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что искренне рад вновь приветствовать членов делегации из Санкт-Петербурга как добрых и близких соседей: "Вы знаете мое личное особое отношение к городу - труженику, герою. Я часто сравниваю Ленинград с Беларусью. Потому что в истории вообще не было таких, которые бы от войны потерпели, как Беларусь и Ленинград. Мы с большой теплотой (Беларусь - особенно) относимся к ленинградцам, которые после войны приехали сюда и сделали очень многое для возрождения Беларуси, особенно в науке и образовании".



Пользуясь случаем, Президент выразил благодарность делегации из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за приезд в Беларусь в марте наоткрытие музея, приуроченное к 80-й годовщине трагических событий в Хатыни.



В этой связи глава государства подчеркнул важность общих усилий по сохранению исторической правды: "Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в третью мировую войну. Я убежден: ни тогда у них не получилось, и сейчас не получится тем более".