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Александр Лукашенко: Через конфликт в Украине нас всех втягивают в третью мировую войну
Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицая общий вклад Беларуси и России в Великую Победу, и через конфликт в Украине втягивают всех в третью мировую войну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что искренне рад вновь приветствовать членов делегации из Санкт-Петербурга как добрых и близких соседей: "Вы знаете мое личное особое отношение к городу - труженику, герою. Я часто сравниваю Ленинград с Беларусью. Потому что в истории вообще не было таких, которые бы от войны потерпели, как Беларусь и Ленинград. Мы с большой теплотой (Беларусь - особенно) относимся к ленинградцам, которые после войны приехали сюда и сделали очень многое для возрождения Беларуси, особенно в науке и образовании".
Пользуясь случаем, Президент выразил благодарность делегации из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за приезд в Беларусь в марте наоткрытие музея, приуроченное к 80-й годовщине трагических событий в Хатыни.
В этой связи глава государства подчеркнул важность общих усилий по сохранению исторической правды: "Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в третью мировую войну. Я убежден: ни тогда у них не получилось, и сейчас не получится тем более".
"Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами. Конечно же, огромный вклад в укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю: не было бы наших связей с регионами России в свое время, не было бы и нынешних отношений", - обратил внимание глава государства.
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