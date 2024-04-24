Президент Беларуси дал наказ делегатам ВНС: Надеюсь, что когда нас не станет, вы удержите страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который выдвинут на пост председателя VII Всебелорусского народного собрания, публично пояснил, с какой целью создавался этот орган и какие надежды на него возлагаются, сообщает БЕЛТА.

"Весь этот сыр-бор затеял действующий Президент. Знаете почему. Я не единожды об этом говорил. Мы, и я в том числе, прежде всего я, - поколение уходящих политиков. И я очень надеялся и надеюсь, что когда нас не станет, вы - ВНС - удержите страну. Я знаю, как трудно это делать одному, десяти, двадцати, тридцати человекам. Я это говорю к тому, чтобы вы свое право голосовать, выдвигать, критиковать не потеряли и никому не отдали", - сказал Александр Лукашенко.

"Время сложилось так, что вы поддерживаете, я это вижу по аплодисментам, действующего Президента. Но запомните: вы всегда должны держать свое слово, вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившие только что или я до этого в чем-то не правы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вече. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что делегаты ВНС должны быть настоящими, поступать так, чтобы их нигде и никто не мог покритиковать.

Президент также упредил возможную критику со стороны оппонентов, что на ВНС собрались исключительно его сторонники: "Да, здесь собрались "лукашисты", врагов здесь нет и не будет!" Эту фразу зал встретил аплодисментами.

"Я это делаю на будущее. Но после нас будете вы, большинство. И будут наши дети. И они не должны быть безмолвными. Поэтому завтра, если не сегодня, мы должны сказать свое слово", - добавил Президент.

Он также обратил внимание, что делегаты, голосуя за то или иное решение, несут ответственность. "Я на вас не перекладывал эту ответственность. Я 30 лет отвечал за это один, принимая эти решения. А теперь будем вместе. И вместе будем за это отвечать. Будьте всегда со своим словом, будьте сильными и мудрыми. И никого не бойтесь. Надо помощь - зовите, мы придем", - резюмировал белорусский лидер.