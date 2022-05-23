Александр Лукашенко: Экономика в России и Союзном государстве неожиданно интенсивно укрепляется

Об экономике и перспективах партнерства Беларуси и России через призму вопросов безопасности. В Сочи сегодня состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. О проведении этой полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ неделю назад. Обсудить обстоятельно действительно есть что. Непрекращающиеся вызовы и угрозы заставляют постоянно синхронизировать действия и по линии обороны, и экономики. Учитывая ситуацию, Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудили международную повестку, а также весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений. Они касаются импортозамещения и промышленной кооперации. Санкционный прессинг подтолкнул Беларусь и Россию к максимальному сближению в вопросах экономики. И не к радости Запада лидеры сегодня на встрече констатировали положительный эффект по многим направлениям. Снизилась безработица, укрепляются национальные валюты, появилось достаточно проектов в промышленности. Что еще обсуждали союзники - Илона Красутская подробнее.

Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи

На этот раз Сочи. Сколько раз за последнее время встречались Лукашенко и Путин, уже не берутся считать даже журналисты. Пожалуй, никого не удивляет и тот факт, что всего спустя неделю после Москвы президентам вновь понадобилось увидеться лично. Антураж для начала разговора, конечно, впечатляет. Вид на Черное море потрясающий. В Сочи в такое время не каждый рискнет открыть купальный сезон, но для белорусского Президента "как человека зимнего" оказалось вполне нормально.

Вопреки желанию нас утопить Беларусь и Россия на плаву. Экономики стран держат достойный ответ санкционным вызовам, которые Запад разбавляет фейками. Когда нам только начали угрожать своими пакетами, союзники сразу выстроили четкую стратегию, как быть дальше. Подтянули регионы. 7 российских делегаций с начала года побывали в Минске. А наш визит аж на Дальний Восток и частые контакты на высшем уровне - это про то самое "не дождутся".

А. Лукашенко о давлении Запада: Спасибо им, что дали толчок к собственному развитию

Очень важно (вы как-то это отмечали), что экономика в России и вообще у нас в союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. Падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами, чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. Они (Запад), сами не понимая того, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко отметил, что правительства Беларуси и России по поручению глав государств определили основные направления в сфере импортозамещения и даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. "Деньги совсем небольшие. Я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочего на хорошее импортозамещение, - уверен белорусский лидер. - Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь действует".

"Поэтому в экономике действительно спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, технологии. А что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои СМИ, и получили инфляцию… Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин", - с иронией заметил глава государства.

Промышленную кооперацию российский лидер назовет первостепенным вопросом этой встречи. Потом энергетика и сельское хозяйство. Действовать будут "без спешки", чтобы каждый шаг был базой для экономического развития Союзного государства.





В. Путин назвал укрепление промышленной кооперации ключевым вопросом встречи с А. Лукашенко

Владимир Путин напомнил, что о полноформатной двусторонней встрече главы государств договорились недавно в Москве на полях саммита ОДКБ.

"Действительно обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду и все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, и то, что связано с экономикой", - сказал президент России.

Глава государства обратил внимание, что, несмотря на все сложности, российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар. "Об этом говорят все основные макроэкономические показатели, - заявил он. - В ходе беседы покажу вам, что происходит. Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. В целом эти усилия дают положительный эффект. Это отражается и на уровне товарооборота между нашими странами".

Глядя на плотные контакты на всех уровнях уже и вспоминать стыдно, как когда-то сами страны придумывали торговые войны под новый год, не могли договориться о цене на нефть и газ, прийти к общему знаменателю в формировании общих рынков энергоносителей. Рассчитывать в любой ситуации нужно на собственные силы. Но сейчас такое время: без союзника нам было бы непросто, как и России без поддержки Беларуси.





В таких достаточно сложных условиях, о которых говорили президенты России и Беларуси, как показывает практика, можно работать спокойно, работать прагматично для национальной экономики, для ее стабилизации, для выравнивая самых различных дисбалансов, потому что любая экономика в мире зависит от импорта, экспорта. Цепочки поставок нужно быстрее восстанавливать где возможно, где невозможно, там должны быть запущены процессы импортозамещения. Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия)

Безопасность в регионе

Сейчас любой вопрос рассматривается через призму безопасности. Безусловно, предсказуемо говорили сегодня и об Украине. Желающих ей сейчас "помочь" очень много. Плюс активность НАТО у наших границ. Не добавляют спокойствия и все разговоры о том, что Польша планирует напасть на Беларусь. Так что порох нужно держать сухим.

Лукашенко обеспокоен планами НАТО и Польши забрать Западную Украину

Глава государства отметил, что в сфере безопасности на встрече есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что НАТО концентрирует войска на западных рубежах.

"Есть интересные какие-то вещи в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, но вы это точно знаете, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблемы, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды. Кстати, который практически ничего не решает в Польше. Занимается этими фейками".

В безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Оборона Союзного государства

Россияне сейчас помогают нам со своей ракетой образца "Искандер", мы купили у союзника современное вооружение и далее планируем совместно укреплять оборону наших рубежей.





Я думаю, то, что делает сейчас Польша в отношении Украины, вряд ли это какой-то сюрприз. Сюрприз может быть только в том, что это делается настолько открыто, и я бы даже сказал неприкрыто. Фактически суверенитет Украины, всех оставшихся ее частей, которые на данный момент еще подконтрольны Киеву, передается в Варшаву. И возникает вопрос не целостности Украины, а о существовании украинской государственности как таковой. Столько лет говорили, нужно ли Союзное государство и актуальны ли все эти учения? Современная ситуация показывает, что весьма и весьма актуально. Надо всегда быть наготове к подобным кризисным ситуациям. Cергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)

